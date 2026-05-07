Trump y Lula extienden reunión en la Casa Blanca más allá de dos horas a puerta cerrada

(EFE) – La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se extendió este jueves más allá de las dos horas y continúa en marcha.
Lula llegó a la Casa Blanca pasadas las 11:10 hora local (15:15 GMT) y, según fuentes brasileñas, pidió que el contacto con los periodistas se realice una vez concluido el encuentro.
Tensiones bilaterales en la agenda
El encuentro ocurre en medio de críticas de Brasil a Estados Unidos por el operativo de captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la guerra en Irán y las presiones sobre Cuba.
También se espera que aborden asuntos comerciales, el combate al crimen internacional y la cooperación en minerales críticos, ya que Brasil posee las segundas mayores reservas del mundo.
La relación bilateral vivió altibajos recientes, incluida la expulsión de un policía brasileño en Miami y el retiro de credenciales de un funcionario estadounidense en Brasilia. En marzo, Brasil negó un visado a un asesor de Trump para visitar en prisión al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpe de Estado.
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