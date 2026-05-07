Mercado “Amor que inspira” en Providencia celebrará el Día de la Madre 2026 con feria y actividades gratuitas

En el marco del Día de la Madre, la municipalidad de Providencia, a través de su Dirección de Desarrollo Local, realizará el Mercado “Amor que inspira”, una feria que busca promover el encuentro familiar y fomentar el emprendimiento local.
La actividad se desarrollará el sábado 9 y domingo 10 de mayo, en la intersección de calle Las Urbinas con avenida Providencia, donde 30 emprendedores locales darán vida a una feria con productos hechos a mano, diseño y diversas propuestas para encontrar el regalo perfecto.
Cabe destacar que el evento contará con actividades creativas totalmente gratuitas durante ambas jornadas. Entre las novedades, los asistentes podrán participar en un espacio para retratar a sus madres en bastidores o dedicarse a la pintura de diversas figuras de yeso con diseños de mariposas, corazones, animales y flores.
Cada una de estas instancias fue diseñada con el objetivo de que los visitantes capturen un bonito momento y entreguen a sus madres un obsequio hecho a mano.
Finalmente, con el objetivo de resguardar la seguridad de los peatones, calle Las Urbinas permanecerá cerrada al tránsito vehicular en el tramo comprendido entre avenida Providencia y avenida Andrés Bello.
Programación
- De 12:00 a 21:00 horas | 30 emprendedores ofrecerán el regalo ideal para mamá.
- De 14:00 a 15:00 horas | “Pinta a mamá”: espacio para retratar a mamá y llevarte una creación única.
- De 19:00 a 20:00 horas | “Obsequio para mamá”: diseña y pinta un regalo especial.
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