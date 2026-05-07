Parisi afirma que “lo más probable es que lleguemos a un buen acuerdo”, aunque dice que votos del PDG no están asegurados

Franco Parisi se mostró optimista tras sostener una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Se avanzó, y se avanzó mucho”, expresó el líder del Partido de la Gente (PDG) a la salida del Ministerio de Hacienda. Aunque recalcó que los votos de los parlamentarios no están asegurados.

Tras la instancia, dijo que se llegaron a varios consensos, pero que debe transmitir la información a los 13 diputados de la colectividad, que “son los que deciden”.

“Hay que seguir trabajando. Nuestros equipos técnicos, tanto de Hacienda como del PDG, y nuestros diputados van a estar trabajando todo el fin de semana. Pero yo estoy muy optimista porque esto va en beneficio de la gente; más que gane alguien o el gobierno o nosotros, lo que nos interesa es que gane la clase media”, sostuvo.

Consultado sobre si el acuerdo se retomó, el excandidato presidencial respondió que no y que “las conversaciones están muy vigentes. También ha estado trabajando gente técnica de Hacienda con la de nosotros. Pero creo que fue una excelente reunión”.

“Y lo más probable es que lleguemos a un buen acuerdo. Pero insisto, tengo que transmitírselo primeramente a mi grupo”, añadió.

En esa línea, aseveró que hubo un “cambio significativo” por parte de Hacienda respecto al IVA planteado por el PDG y que “va a ser muy parecido a la ley Ricarte Soto”.

Cuando se le preguntó si los votos del PDG están asegurados, respondió: “No. Los votos los entregan los diputados. Yo tengo que transmitirles esto y muchos más detalles a nuestros diputados”.

“Estamos optimistas, pero en esto hay que seguir trabajando. No está nada zanjado“, agregó Parisi.

“Vamos a seguir conversando, porque hay que llegar a una minuta del acuerdo, y son procesos que hay que hacer, pero por lo menos yo quedé muy optimista con la conversación”, cerró.