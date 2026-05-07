Federico Valverde termina en el hospital tras nuevo cruce con Tchouaméni en el Real Madrid

El clima interno en el Real Madrid sumó un nuevo episodio de tensión a pocos días del clásico ante el FC Barcelona. El uruguayo Fede Valverde terminó en el hospital tras un cruce con el francés Aurélien Tchouaméni en el vestuario del club.

Según informaron fuentes del equipo merengue a Agencia EFE, el incidente se habría producido de forma fortuita, luego de que Valverde resbalara durante una discusión y se golpeara con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid, en Valdebebas.

El mediocampista fue trasladado a un recinto asistencial como parte del protocolo establecido para este tipo de situaciones y posteriormente regresó a su domicilio.

¿Qué pasó entre Fede Valverde y Tchouaméni?

El episodio de este jueves no fue el primero entre ambos jugadores. De acuerdo con la misma información, Valverde y Tchouaméni ya habían protagonizado un cruce durante el entrenamiento del miércoles, luego de una acción de juego que derivó en empujones y una discusión posterior en el vestuario.

La tensión volvió a escalar este jueves, luego de que ambos futbolistas se negaran el saludo. Según consignó el diario Marca, la situación obligó incluso a la intervención del director general del club, José Ángel Sánchez.

Tras lo ocurrido, el Real Madrid abrió una investigación interna para esclarecer el incidente y evaluar eventuales medidas disciplinarias.

Un vestuario bajo tensión antes del clásico

El nuevo conflicto aparece en medio de una semana compleja para el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa. El Real Madrid llega al clásico ante Barcelona con un escenario deportivo adverso: este domingo podría confirmar una segunda temporada sin títulos si empata o pierde ante el cuadro catalán.

A la tensión entre Valverde y Tchouaméni se suman otros episodios recientes dentro del plantel. Uno de ellos involucró a Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger, luego de que trascendiera un incidente en el vestuario. El lateral español restó importancia al hecho a través de un comunicado: “Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”.

También durante esta semana, el entorno de Kylian Mbappé emitió una declaración pública para responder a las críticas contra el delantero francés, cuestionado por viajar a París y Cerdeña durante su periodo de recuperación de una lesión.

“Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un periodo de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo”, señaló el comunicado.

Otro caso incómodo para Arbeloa es el de Dani Ceballos, quien quedó fuera de las últimas dos convocatorias por decisión técnica. El entrenador evitó profundizar en el tema y se limitó a decir: “Traigo siempre a los que creo oportuno” y “lo que pasa dentro del vestuario, queda dentro”.