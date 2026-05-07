Petróleo: Brent cae de los US$ 100 y WTI se acerca a los 90 dólares ante optimismo por acuerdo entre Estados Unidos e Irán

La desescalada del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente ha llevado al precio del petróleo a retroceder con fuerza comparado con los valores en los que cotizaba la semana pasada, con el Brent cerca de los US$ 120 y el WTI en torno a los US$ 110.

Desde la Casa Blanca señalaron esta semana que ya se cumplieron sus objetivos militares en la región, por lo que los mercados captaron esta señal como un avance hacia un acuerdo de paz, lo que llevó al petróleo a mantener una tendencia bajista.

En concreto, el crudo de Brent cotizó en US$ 97,76 este jueves, con lo que cayó de la barrera de los 100 dólares y se aleja de las cifras en las que transaba la semana pasada.

Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI), cayó hasta los US$ 91,72, con lo que se encuentra próximo a ceder de los 90 dólares si avanzan las negociaciones en Medio Oriente.

La caída del petróleo llega en un momento relevante para Chile. El alza de los precios del crudo había sido uno de los principales factores de presión sobre la economía local en las últimas semanas, tanto por su impacto directo en la inflación como por el costo fiscal asociado al mecanismo Mepco.

Las negociaciones en Medio Oriente aún no se han concretado en un acuerdo formal, y una eventual reversión del optimismo podría devolver los precios a niveles elevados con rapidez.

J.P. Morgan, en su último informe sobre Chile, asumía en su escenario base que el crudo convergiría gradualmente hacia los US$ 80 por barril hacia fin de año, proyección que se ve más alcanzable si la desescalada del conflicto se consolida.