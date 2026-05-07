Vuelve una leyenda a Nintendo: Revisa toda la información sobre el regreso de Star Fox 64 a la Switch 2

A través de un nuevo Nintendo Direct, el legendario diseñador Shigeru Miyamoto sorprendió a todos al anunciar este miércoles el esperado regreso de “Star Fox“, que estará disponible para la nueva consola Nintendo Switch 2.

La aparición de Fox McCloud en la gran pantalla durante “The Super Mario Galaxy Movie” fue solo un pequeño adelanto del ambicioso proyecto que Nintendo ha preparado para sus fanáticos.

El nuevo videojuego consiste en un remake de la versión de 1997, que contará con nuevos modos de juego y una renovación visual completa del universo.

¡La presentación Star Fox Direct ya está disponible para verla cuando quieras! Mira esta presentación de casi 15 minutos y entérate de lo último de #StarFox, que llegará el 25 de junio a Nintendo Switch 2. El juego estará disponible en español latinoamericano. #NintendoDirect… pic.twitter.com/zOGaMm94Bo — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) May 6, 2026



“Star Fox es una versión cinematográfica del juego Star Fox 64, con diseños de personajes renovados, una apariencia actualizada para cada etapa, además de escenas detalladas, diálogos totalmente doblados y una majestuosa banda sonora orquestal”, detalló la compañía japonesa.

Además, el título incluirá “controles de puntero para el Joy-Con 2 y una nueva función GameChat que te sitúa en la cabina como tus personajes favoritos del universo Star Fox”.

“El maníaco científico Andross busca el control del sistema estelar Lylat, y solo Fox McCloud y el equipo Star Fox se interponen en su camino. Pilotea tu Arwing y viaja por el sistema luchando contra fuerzas enemigas y realizando emocionantes maniobras aéreas, como barrel rolls y volteretas, para sacudirte a los enemigos. Encuentra rutas alternativas a través del sistema Lylat durante múltiples partidas, asumiendo nuevas misiones y desafíos variados”, relata la trama de esta nueva entrega.

¿Cuándo estará disponible?

Nintendo confirmó que el videojuego estará disponible a partir del 25 de junio, tanto en formato digital como físico.

En Chile, la versión digital ya se puede reservar a través del sitio web de la desarrolladora japonesa y su precio es de $51.990.