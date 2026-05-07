Tras quiebre previo a votación de proyecto de reconstrucción: Parisi se reunirá con el ministro Quiroz

El pasado 22 de abril, el Partido de la Gente (PDG) y el Gobierno habían llegado a un acuerdo en el marco de la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional.

Sin embargo, la tarde de ayer se dio a conocer que el pacto entre ambos se quebró, por lo que los parlamentarios del partido votarán en contra de la idea de legislar.

Las razones las explicó el líder del PDG, Franco Parisi, quien afirmó que el Ejecutivo “no cumplió”.

En entrevista con T13 Radio, dijo que les llegó un documento que trataba “básicamente de entregar una bonificación para pañales y medicamentos” y que un bono no es la devolución del IVA, “no es lo que nosotros hablamos”.

Parisi continuó señalando que los diputados del PDG “vamos a rechazar la votación de legislar o no”.

En la entrevista también comentó que esta jornada se reunirá con el ministro Quiroz en Teatinos 120. La cita está pactada para las 10:45 horas.

Cuando se le preguntó si el partido podría cambiar su postura, respondió que podría ser solo en el caso de que se incluya lo planteado por el PDG en un comienzo.