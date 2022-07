Este viernes, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, pidió perdón en la Cámara de Diputadas y Diputados tras ser acusada por falta de respeto a la institucionalidad.

Esto, ya que en medio de la discusión por la prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur, la secretaria de Estado señaló que “parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza o realmente pareciera que todo partió desde cero, pero hubo cuatro años desde donde de 400 eventos de violencia llegamos a 1.700″.

Esta situación generó reparos, críticas e indignación de parlamentarios de oposición. Ante eso, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, aseguró en conversación con Meganoticias que “respecto del fondo, yo lo comparto, que efectivamente los problemas de seguridad se vienen arrastrando hace años y ahora estamos en un momento peak”.

“La forma a lo mejor no fue la más adecuada y eso generó una reacción del otro lado. No es lo que queremos, de ambos lados hay que cuidar el debate público, hay que bajar un cambio, no polaricemos más este país, tratemos de contribuir al diálogo, hay que respetar las diferencias, pero que se planteen con respeto, porque la gente también ve lo que nosotros hacemos y eso incide en el clima que está afuera”, agregó.

Asimismo, explicó que en el momento en que ocurrió la situación él no estaba en la sala y cuando llegó al final de la sesión, divisó que “estaba la vicepresidenta y había un alboroto. Ella me señala que se genera una controversia y que no estaban las condiciones para poder tomar la votación, entonces en ese momento tomo la conducción sin saber bien qué había pasado y decido suspender la sesión debido al alboroto, porque no estaban las condiciones para votar, pero además porque había un riesgo político, se caía el proyecto de prórroga de estado de excepción”, aseveró.

A su juicio, “por pequeñas peleas políticas no podemos poner en riesgo la seguridad de las personas, se estaba perdiendo el fondo“.