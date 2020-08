En conversación con CNN Chile, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, se mostró decepcionado por el discurso y los anuncios que realizó el presidente Sebastián Piñera este viernes en la cuenta pública, la que estuvo marcada por la crisis sanitaria, económica y social que vive el país.

“Fue una cuenta pública decepcionante, pero tampoco habían muchas más expectativas. A mí me habría gustado alguna autocrítica por parte del presidente, una mirada introspectiva por lo que fue el 18 de octubre y no sólo una visión reduccionista centrada en aspectos de violencia de lo que sucedió”, afirmó el ex ministro de Relaciones Exteriores.

Luego, añadió: “Faltó una visión más autocrítica también respecto a la pandemia y a la estrategia fallida sanitaria que nos llevó a estas cuarentenas dinámicas, al retorno seguro y después, con todo el tiempo perdido, a un avance de en lo que debiera haber sido testeo, trazabilidad y aislamiento”.

Lee también: Abogada enjuicia al Poder Judicial por Antonia Barra: “Es una dinámica que busca siempre revictimizar a la víctima”

Eso sí, rescató: “Hubo un sólo aspecto que quiero valorar, que fue el anuncio de inversión en obras públicas de 4.500 millones de dólares adicionales al presupuesto de acá a 2022, espero no haya letra chica. Va en dirección correcta, porque hay que poner mucho financiamiento para estimular el empleo. La población está en una situación inédita, peor que lo que experimentamos en 1982″.

Sobre el llamado de Piñera a llegar a acuerdos, señaló: “Hay un llamado al diálogo que francamente no llega a ser creíble, porque tantas veces hemos estado disponibles para dialogar y no ha escuchado a los asesores políticos”.

Lee también: Boric por dichos de Jadue sobre el plebiscito: “Con teorías conspirativas yo no comulgo”

En esa línea, indicó: “Al presidente no se le cree lo suficiente, para decir ‘bueno, esta vez van a enmendar el rumbo y van a escuchar’. De todas maneras hay que estar abiertos al diálogo, porque hay que evitar un daño aún mayor de un mal gobierno. Pero la experiencia nos dice que este gobierno no escucha”.

Asimismo, Muñoz aprovechó de criticar al presidente por su gestión durante la pandemia: “Su gobierno ha llegado siempre tarde y con montos insuficientes para las necesidades extraordinarias en un momento de crisis. Si uno mira otros países, han llegado con medidas robustas, inmediatas, con financiemiento a toda la población, sin intentar focalizar las platas, porque en momentos excepcionales las platas tienen que llegar. Puede que le llegue a una familia que no lo necesitaba, pero lo importante que es que nadie quede fuera”.

En cuanto la unidad de la oposición, luego del triunfo en la votación del retiro de fondos previsionales en el Congreso, afirmó: “Yo celebro que haya ocurrido alrededor del retiro del 10% y el desafío es ver cómo proyectarla. El hito más importante a corto plazo es enfrentar juntos la campaña por el apruebo en el plebiscito de octubre”.

“Nosotros propusimos un sólo comando por el apruebo, pero lamentablemente el Frente Amplio y el Partido Comunista decidieron constituir campañas separadas. Ahora, lo que procede es por lo menos tener una coordinación de los comandos de campaña y retomar algunas actividades conjuntas. Todavía tengo esperanzas de que eso se pueda lograr, y eso sería muy significativo, porque estamos todos unidos con el apruebo”, agregó.

Finalmente, se refirió a las posibles candidaturas presidenciales de Daniel Jadue y Joaquín Lavín: “Es legítimo que el alcalde Jadue tenga una aspiración, pero me parece absolutamente inoportuno, porque la gente ahora está pidiendo respuestas a sus angustias y no candidaturas presidenciales. Lo mismo que el alcalde Joaquín Lavín. Esas dos son expresiones polares y que no reflejan la diversidad de Chile. Creo que Chile puede más que Jadue vs Lavín, y creo que eso es un hecho y seguramente florecerán miles de flores y tendremos opciones diferentes”.