El diputado Gabriel Boric (CS) descartó que la Cuenta Pública de este viernes vaya a ser un punto de inflexión del Ejecutivo y expresó que “a estas alturas tener expectativas de que este gobierno pueda dar un cambio de timón sería caer en ingenuidad o hipocresía“.

“Yo creo que a este gobierno lo que le queda es terminar su mandato de la forma más digna posible“, dijo en conversación con CNN Chile.

“Yo esperaría más bien una cuenta austera de harta autocrítica, que es algo que nos corresponde a todos quienes estamos en la política institucional hoy día, pero por cierto a este gobierno en particular”, añadió.

El parlamentario señaló con respecto a la alocución de presidente Sebastián Piñera que “la prioridad tiene que ser poder fortalecer la economía pero con una visión humana, no solo los números macro con los que se acostumbró mucho de hablar en Chile por la política oficial sino a lo que está pasando en los barrios”.

“Y hoy en los barrios hay ollas comunes, no hay discusiones de cuánto es el aumento del PIB, entonces me parece que sería importante que haya mayor conexión con la realidad y, por cierto, asegurar que el plebiscito de octubre se realice de la mejor forma posible y no haya negligencias que impidan su correcto desarrollo”, agregó.

Plebiscito de octubre

El legislador señaló que “para que hoy día el plebiscito tenga fuerza, es importante que tenga una participación mayor y las condiciones de la pandemia no son las óptimas, entonces hay varias propuestas sobre la mesa que hasta el momento no se han acordado con la celeridad con que debiera”.

Finalmente, con respecto a los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien acusó al gobierno de buscar un rebrote “que nos impida llevar a cabo el plebiscito”, el diputado señaló que “con teorías conspirativas yo no comulgo”.

“Yo no creo que haya ánimo de generar un rebrote que cause además muerte, sufrimiento para familias con el objetivo de boicotear el plebiscito, lo que sí yo veo es una negligencia en torno a todas las medidas que hay que tomar de la mejor manera posible”, cerró.

