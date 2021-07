Los diputados de oposición presentaron ayer la acusación constitucional en contra del ministro de Educación Raúl Figueroa. En el texto se denuncia al titular de incumplir la Carta Magna en el contexto de la crisis sanitaria.

En conversación con CNN Chile, la diputada Camila Rojas (Comunes), detalló que la acción legislativa se votará el próximo 12 de agosto y que consta de tres puntos que acusan, entre otros, a la autoridad de infringir la ley en términos de regulación y financiamiento.

“Con todas las dificultades que ha habido a raíz de la pandemia, no ha habido leyes específicas, de hecho solo hubo una, respecto de regular la situación en pandemia. Tiene que ver con cómo se califica a los estudiantes, la subvención, etc.Hoy no tenemos un sistema completo con clases presenciales y de hecho la modalidad que el gobierno propone es híbrida, sin embargo, eso está desregulado”, dijo.

“El financiamiento tiene que ver con que Chile no solo no puso más recursos en educación, sino que hemos detectado, y en la acusación lo hacemos explícito, que más de la mitad de los establecimientos recibieron menos recursos, o sea, están en una situación financiera más complicada que durante un año no pandémico y eso específicamente nos parece grave”, continuó.

La legisladora apuntó a los dichos de Figueroa, quien aseguró que se han entregado $13 mil millones a los establecimientos, y aseguró que estos fueron recibidos por 389 proyectos de un total de 5 mil colegios.

Además aseguró que “no fueron recursos nuevos, fueron recursos que ya existían de fondos de educación pública, por lo tanto, no hay nuevos recursos sino que se redirigen, se reacomodan e incluso en esos acomodos nosotros decimos que hay ilegalidades, que el ministro se ha saltado la ley, por eso lo estamos acusando”.

En tanto, sobre el anuncio de ayer del ministro de una inyección con $25 mil millones extra, sostuvo que dado que es el doble que la cifra anterior, “tampoco vamos a alcanzar a cubrir las necesidades de todos los establecimientos”.

Finalmente, manifestó que “yo realmente considero que si el ministro anuncia esta inyección de recursos de fondos posterior a que nosotros anunciamos la acusación, es porque acá hay un hecho político y se reconoce en definitiva que no se ha estado haciendo el trabajo antes”.