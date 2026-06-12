Exportaciones nacionales crecen 12% en enero-mayo y alcanzan cifra récord de casi US$ 50.000 millones

El intercambio comercial de Chile totalizó US$ 87.692 millones durante el período enero-mayo de 2026, con un crecimiento de 8,4% respecto a 2025, según el último Informe Mensual de Comercio Exterior de la Dirección de Estudios de la SUBREI.

Respecto a las exportaciones de bienes, los envíos alcanzaron los US$ 49.565 millones, un alza de 12,1% frente al mismo periodo del año anterior y la mayor cifra para el periodo desde que existe registro.

Solo en mayo, los envíos sumaron US$ 9.540 millones, el valor más alto para ese mes en la serie histórica disponible.

Minería lidera con US$ 29.942 millones y cobre en niveles récord

El sector minero fue el principal motor del período, con exportaciones por US$ 29.942 millones (+19,3%), representando el 60,4% del total exportado.

El cobre acumuló retornos por US$ 24.370 millones (+10,2%), con alzas en todos sus formatos, en un contexto de precios al alza que alcanzaron niveles récord.

El metal rojo promedió US$ 5,89 la libra, un 38,9% más que en los primeros cinco meses de 2025, y en mayo llegó a US$ 6,12 la libra, el valor mensual más alto desde que existen registros.

El litio, por su parte, casi triplicó sus envíos respecto al año anterior, acumulando US$ 2.639 millones, impulsado por un crecimiento sostenido de la demanda —asociada al desarrollo de redes eléctricas, la electromovilidad, el almacenamiento de energía, los centros de datos y la inteligencia artificial— y una oferta relativamente restringida.

Exportaciones no tradicionales suman US$ 22.150 millones, también un máximo histórico

Las exportaciones no tradicionales tuvieron retornos por US$ 22.150 millones (+10,9%), también un máximo histórico.

Los productos con mayores alzas en valor fueron los salmónidos —tanto frescos como congelados—, seguidos por abonos, avellanas, ciruelas frescas y manzanas.

La industria de los alimentos acumuló en conjunto envíos por US$ 5.979 millones (+3,3%), con salmones, truchas y frutas congeladas entre los rubros más activos.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, señaló: “Estas cifras son una buena noticia para el país y son resultado de una sólida política de comercio exterior que Chile viene impulsando hace décadas”.

“Queremos profundizar la relación con nuestros socios comerciales y también abrir nuevas puertas con economías donde hoy no tenemos una gran presencia”, agregó.

India crece 118% y se consolida como mercado prioritario

En materia de destinos, el 96,85% de las exportaciones de bienes se dirigió a economías con las que Chile mantiene acuerdos comerciales vigentes. China se mantiene como el principal mercado, con el 34% de los envíos, seguido por Estados Unidos (17%), Japón (8%), Corea del Sur (5,4%) e India (5,2%).

Este último mercado registró el mayor dinamismo del período, con envíos que crecieron 118%, pasando de US$ 1.072 millones a US$ 2.335 millones, impulsados principalmente por las exportaciones de cobre, oro, yodo, manzanas y litio.

Sobre este último punto, Estévez destacó: “El crecimiento en India es una muy buena noticia, ya que este es un mercado en el que hemos puesto foco y que queremos seguir impulsando fuertemente con un acuerdo comercial que está en etapas finales de negociación”.