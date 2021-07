A las 15:30 horas de este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados dio inicio a la interpelación al ministro de Salud, Enrique Paris, quien fue interrogado por el manejo general de la pandemia del coronavirus en Chile.

El cuestionario lo realizó el diputado de Revolución Democrática (RD) Miguel Crispi, quien abordó siete ejes principales, entre los que se encuentran la gobernanza de la crisis sanitaria, las estrategias y medidas establecidas por la autoridad, el control respecto al ingreso de nuevas variantes del virus y el cuidado hacia los trabajadores de la salud.

La polémica situación sobre la primera paciente confirmada con variante Delta en Chile también fue uno de los aspectos a tratar durante la sesión.

¿Qué dijo Paris?

El ministro Paris señaló durante la interpelación que “los trabajadores de la salud siempre han sido prioridad”, aclarando con respecto a las políticas de salud mental para los funcionarios que se han formulado diversos programas para facilitar su trabajo.

Por otro lado, el titular de Salud respondió al diputado Crispi sobre “¿qué es lo que va a hacer el gobierno para que la pandemia no siga golpeando a las personas más pobres del país?”.

“Yo soy ministro de Salud, no soy ministro de Hacienda ni de Economía (…) Invite también a los otros ministros”, replicó Paris, quien dijo que el problema de la inequidad no es particular del gobierno de Piñera, sino del Estado de Chile. “No fueron 30 pesos, fueron 30 años, diputados”, sentenció.

En cuanto a la política de cierre de fronteras, Paris respondió por qué siguen ingresando personas al país, asegurando que “no le podemos prohibir el ingreso a los chilenos” y descartando que la llegada de la paciente contagiada con la variante Delta se haya tratado de una negligencia.

Asimismo, afirmó que “no es verdad que se van a abrir las fronteras” y adelantó que este jueves se lanzará un plan de esa materia.

Sobre la polémica por la tercera dosis suministrada al presidente del directorio de la CLC, Alejandro Gil, el ministro aseguró que “la clínica corre el peligro, no de que se le cierre el vacunatorio, porque no podemos hacer eso, lo que sí podemos hacer es que no se le entreguen más vacunas gratuitas que financia el Estado de Chile con el dinero de todos nosotros”.

Mientras, respondiendo a las críticas por la gobernanza de la pandemia, el secretario de Estado indicó que “yo escucho a todas las personas que quieran opinar en forma positiva y que sean propuestas que podemos llevar a cabo. Sé escuchar a la gente. Tanto la doctora Daza como yo, somos los mejores evaluados del gabinete y eso trasluce lo que la opinión pública tiene del Minsal”.

“Usted parece que no conoce el Ministerio de Salud”, emplazó al diputado Crispi, a lo que el aludido respondió: “Lamento la insolencia del ministro. No puede decirme que va a recoger las buenas ideas y después decirme ‘yo no sé si usted conoce el Ministerio’. Esas pataditas en las canillas yo me las conozco y no colaboran al debate”.

Finalmente, el parlamentario acusó al ministro de evadir las preguntas y no entregar certezas en cuanto a la política fronteriza, el programa de salud mental para los trabajadores de la salud y el cambio de estrategia contra el COVID-19.