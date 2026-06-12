Se caen Facebook, Instagram y WhatsApp: Usuarios reportan fallas masivas en plataformas de Meta

Usuarios de distintos países reportaron durante la mañana de este viernes una caída masiva de plataformas de Meta, entre ellas Facebook, Instagram y WhatsApp.

Las fallas comenzaron a registrarse cerca de las 9:15 horas de Chile, según sitios especializados en monitoreo de servicios digitales.

De acuerdo con los reportes de usuarios, los problemas afectaron principalmente el inicio de sesión, la actualización del feed, la carga de contenido y el funcionamiento normal de las aplicaciones.

La caída generó una alta cantidad de reportes en plataformas como Downdetector y Downforeveryoneorjustme, además de comentarios de usuarios en redes sociales que continuaban operativas, como X.

El vocero de Meta, Andy Stone, reconoció la situación a través de esa red social.

“Estamos al tanto de que algunas personas están teniendo problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en ello”, señaló.

We’re aware people are currently having trouble accessing our services. We’re working on it. — Andy Stone (@andymstone) June 12, 2026

Medios internacionales también reportaron interrupciones en otros productos de la compañía, como Messenger, Facebook Ads Manager y herramientas vinculadas a WhatsApp Business.

Los problemas fueron informados por usuarios de diferentes regiones, incluidos países de América, Europa y Asia.

En Chile, varios internautas recurrieron a X para advertir que no podían acceder a sus cuentas, cargar publicaciones o enviar mensajes con normalidad.

Hasta el momento, Meta no ha detallado la causa específica de la interrupción ni el plazo estimado para la normalización total de sus servicios.

La situación se mantiene en desarrollo.