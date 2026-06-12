Exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez califica de “absurdo” proyecto del PC para modificar Ley Naín-Retamal: “Es un retroceso”

El general director de Carabineros en retiro, Ricardo Yáñez, rechazó el proyecto impulsado por el Partido Comunista para modificar la Ley Naín-Retamal, particularmente en lo relacionado con la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales.

En conversación con Mesa Central, el exjefe policial afirmó que la iniciativa no se ajusta al actual contexto de seguridad del país y advirtió que podría afectar el trabajo operativo de Carabineros.

“Me parece un retroceso. Me parece un absurdo realmente”, sostuvo Yáñez.

Ricardo Yáñez cuestiona modificación a la Ley Naín-Retamal

El actual director del Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal de la Asociación Chilena de Municipalidades afirmó que el proyecto se presenta en un momento especialmente complejo para la función policial.

“Creo que no está en sintonía con la realidad que vive el país, con la condición que está viviendo el país hoy día en materia de seguridad”, señaló.

Yáñez sostuvo que Chile atraviesa “la crisis de seguridad más grande en las últimas décadas”, marcada por la instalación del crimen organizado y por procedimientos cada vez más riesgosos para las policías.

“La función policial cada vez se hace más riesgosa, más compleja, requiere más capacidad y estar dispuesto, obviamente, a enfrentarla”, afirmó.

En esa línea, planteó que modificar la norma puede constituir un desincentivo para quienes deben enfrentar situaciones de alto riesgo.

“Cuando queremos tener más policías, cuando queremos tener más contingente nuestro que esté dispuesto a hacer labores que son de alto riesgo, quitarle herramientas es absolutamente diferente”, dijo.

La legítima defensa privilegiada

Yáñez defendió la relevancia práctica de la legítima defensa privilegiada contemplada en la Ley Naín-Retamal, al señalar que la norma permite que un funcionario no quede automáticamente en calidad de imputado cuando usa su arma en un procedimiento donde existen indicios iniciales de legítima defensa.

Según explicó, cuando un carabinero hace uso de su arma, el fiscal puede determinar, con los primeros antecedentes, si actuó frente a una agresión, sin provocación previa y ante un riesgo inminente para él o para terceros.

“Con los primeros indicios, el fiscal determina que hay legítima defensa en el procedimiento”, indicó.

El exgeneral director comparó esta situación con la de un civil que utiliza un arma en su domicilio para defenderse de un ataque, y afirmó que antes existía un trato desigual para los funcionarios policiales.

“El carabinero que el Estado le entrega un arma para proteger a terceros, para proteger la sociedad, cuando hace uso del arma pasa a ser imputado directamente”, sostuvo.

“No preparan a ningún carabinero para matar a nadie”

Yáñez también rechazó que la Ley Naín-Retamal pueda ser entendida como una norma de “gatillo fácil”, como han sostenido algunos críticos de la legislación.

“En algún momento se habló de que era la ley de gatillo fácil, que esto iba a provocar que los carabineros poco menos que iban a andar matando a toda la gente. No, no preparan a ningún carabinero para matar a nadie”, afirmó.

El exjefe policial remarcó que el uso del arma de servicio debe ser siempre el último recurso frente a una situación compleja.

“La realidad es que el uso de las armas es el último recurso que hace el carabinero para poder enfrentar una situación compleja y de alto riesgo cuando tiene que enfrentar a un tercero o a sí mismo”, señaló.

Además, recordó que la Ley Naín-Retamal surgió en un contexto marcado por la muerte de funcionarios policiales, entre ellos Rita Olivares, Daniel Palma y Álex Salazar.

“Fallecieron tres carabineros en un mismo mes, en menos de un mes (…) que fueron los elementos gatillantes que finalmente generaron que esto se transformara en ley”, dijo.