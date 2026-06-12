Cae otro Seremi más: Minsal pide renuncia a Seremi del Ñuble y ya van 22 autoridades regionales que han salido en tres meses de Gobierno

Durante este viernes, se dio a conocer que el Ministerio de Salud solicitó la renuncia al secretario regional ministerial de la Región de Ñuble.

A través de un comunicado, el Minsal detalló que “la ministra de Salud (s), Alejandra Pizarro, solicitó la renuncia al secretario ministerial de Salud de la Región de Ñuble, Jorge Carrillo“.

“El Ministerio de Salud le agradece su trabajo durante estos meses e informa que, desde hoy viernes 12 de junio, asumirá como seremi de Salud subrogante Gustavo Rojas, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria de la Seremi”, añadieron.

La salida de Carrillo del Gobierno se suma a otras 21 que se han producido por parte de autoridades regionales desde el pasado 11 de marzo, cuando el Presidente José Antonio Kast llegó a La Moneda.

Dichas salidas no se han reducido solo a representantes regionales, ya que también han abandonado el Gobierno tres subsecretarios y dos ministras: Trinidad Steinert en el Ministerio de Seguridad, y Mara Sedini en la Secretaría General de Gobierno.