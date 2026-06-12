Tras amenaza de tiroteo: Instituto Nacional suspende clases este viernes y evalúa acciones legales

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro resolvió suspender de forma preventiva las clases en el Instituto Nacional para este viernes.

La decisión se adoptó luego de que el equipo directivo y diversos miembros de la comunidad escolar recibieran graves amenazas durante las últimas horas.

Desde la institución explicaron que la interrupción de las actividades académicas busca proteger la integridad física y psicológica de todos los integrantes del plantel de Santiago.

Frente a estos hechos, la dirección del liceo y el SLEP iniciaron una coordinación con las policías y organismos especializados para evaluar los antecedentes, identificar el origen de los amedrentamientos e interponer acciones legales.

“Rechazamos la violencia en todas sus formas y estamos tomando todas las acciones pertinentes para sancionar, con la mayor severidad, situaciones que amenacen la seguridad”, sostuvieron en el documento.

Adicionalmente, se dispuso el apoyo de la Unidad de Intervención de Crisis de la Asociación Chilena de Seguridad para contener emocionalmente a los funcionarios del recinto.

Por último, las autoridades hicieron un llamado a utilizar exclusivamente los canales oficiales del establecimiento y evitar la difusión de información no verificada.