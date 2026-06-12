La derrota judicial que sufrió exembajadora de Chile en Reino Unido: Pedía indemnización y disculpas públicas tras su polémica salida del cargo

El 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago rechazó la demanda por tutela laboral presentada por la exembajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, en contra del fisco.

Según lo informado por La Tercera, la acción judicial acusaba presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales tras ser removida de su cargo en agosto de 2023, luego de divulgarse que gestionó un proyecto de cinco millones de dólares con una fundación británica para la comuna de Santa Juana sin dar aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Con esta resolución, el tribunal desestimó la exigencia de la exdiplomática, quien solicitaba una indemnización de $190 millones, disculpas públicas de la Cancillería y la notificación de las mismas a la monarquía británica.

El fallo se dictó luego de que fracasaran tres intentos de conciliación entre la defensa de Herrera y el CDE para evadir el juicio laboral, cuyas audiencias se iniciaron a finales de marzo pasado.