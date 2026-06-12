Mundo educativo arremete contra Quiroz tras polémicos dichos sobre elección de carreras y CAE: “Los proyectos de los jóvenes son proyectos de vida”

El exdirector del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, Juan Pablo Valenzuela, cuestionó las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre la elección de carreras con mayor retorno económico, en medio de la discusión por el Crédito con Aval del Estado (CAE).

En entrevista con CNN Chile Radio, el académico de la Universidad de Chile sostuvo que no corresponde orientar la decisión vocacional de los jóvenes solo en función de la rentabilidad futura de una carrera.

“No corresponde que los jóvenes sean amenazados”, afirmó Valenzuela, al analizar el tono de los dichos del secretario de Estado.

¿Qué dijo Juan Pablo Valenzuela sobre los dichos de Quiroz?

Valenzuela sostuvo que el ministro cometió un error al vincular el financiamiento estudiantil con la elección de carreras de mayor retorno económico.

“El ministro cometió un error porque está determinando que las personas debiésemos escoger nuestras carreras en función de cuánto dinero vamos a ganar, en vez de cuánto del aporte y lo indispensable que es para la sociedad contar con sociólogos, psicólogos, artistas, actores, actrices, tanto como profesores, asistentes de la educación”, señaló.

El académico afirmó que hay carreras que pueden tener remuneraciones más bajas, pero que cumplen un rol relevante para el país, como filosofía, educación parvularia, pedagogía o áreas vinculadas al turismo.

“Todas las carreras, todos los proyectos son relevantes y la política pública debería asegurar que sean de muy buena calidad”, planteó.

Según Valenzuela, el CAE contempla pagos contingentes al ingreso de las personas, por lo que no corresponde advertir a los estudiantes que deben elegir carreras altamente rentables para poder pagar.

“Cuando uno estudia con CAE, de verdad el pago es contingente al ingreso”, explicó.

En esa línea, detalló que el pago mensual tiene relación con el ingreso posterior de cada persona.

“Si uno dice: mira, yo gano $800 mil, bueno, el tope del pago mensual son $80 mil. Si gana $1 millón y medio, el tope van a ser $150 mil mensuales”, ejemplificó.

“Si estoy desempleado, la cuota es cero. El 10% de cero es cero”, agregó.

#CNNChileRadio | Juan Pablo Valenzuela, director del CIAE de la U. de Chile sobre dichos de Quiroz: “El tema de lo que estudiar es un tema de las personas, es un proyecto propio- Las carreras son relevantes y podrían tener remuneraciones distintas (…) Cuando uno estudia con CAE… pic.twitter.com/VaAWfuKHpO — CNN Chile (@CNNChile) June 12, 2026

“La comunidad estudiantil va a estar muy molesta”

Valenzuela advirtió que las declaraciones del ministro pueden generar tensión en el mundo estudiantil y académico, debido a que la elección de una carrera también responde a proyectos de vida.

“Los proyectos, desde el punto de vista de los estudiantes, de los jóvenes, son proyectos de vida. Y eso es lo que permite el tema de la educación”, sostuvo.

Consultado por si los dichos del ministro podrían derivar en malestar social, el académico respondió: “Por supuesto que genera un malestar”.

En esa línea, agregó que “vamos a encontrar una comunidad estudiantil y además académica muy tensionada y probablemente muy molesta con estas declaraciones que son gratuitas”.

Valenzuela sostuvo que el debate no debería reducirse a rankings de carreras con mejores sueldos, sino a cómo asegurar calidad en la educación superior y mejores oportunidades laborales en distintas áreas.

“La señal que deberíamos dar es que las personas estudien y que aseguremos que la formación de las carreras técnicas, profesionales y universitarias sean de altos estándares, de alta calidad”, dijo.

#CNNChileRadio | Juan Pablo Valenzuela, director del CIAE de la U. de Chile sobre cobor del CAE: “Fue desafortunada la política del Gobierno anterior, ya que generó expectativas no cumplidas de este “no cobro” generalizado de este mecanismo- Generó un aumento increíble de… pic.twitter.com/n3Gk4QEVwS — CNN Chile (@CNNChile) June 12, 2026

Rentabilidad de la educación superior

Valenzuela también cuestionó el estudio citado por el ministro Quiroz sobre rentabilidad de carreras, al afirmar que contiene un “error estructural” en su metodología.

Según explicó, no corresponde comparar los ingresos de quienes terminaron una carrera con los de quienes ingresaron a la educación superior pero no completaron sus estudios.

“La comparación correcta es: si yo termino la carrera, cuánto gano respecto a que si me hubiese quedado solo con cuarto medio”, sostuvo.

El académico remarcó que, en Chile, terminar una carrera técnica, profesional o universitaria sigue siendo altamente rentable en comparación con tener solo educación media completa.

“Terminar una carrera técnica, profesional y especialmente universitaria, es de alta rentabilidad”, afirmó.

Finalmente, Valenzuela sostuvo que el desafío central no es desincentivar ciertas carreras, sino lograr que más estudiantes completen sus planes de estudio.

“Lo relevante es terminarla. El premio de mejor remuneración es solo cuando uno se titula”, cerró.