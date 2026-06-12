Revés para la Fiscalía: Corte revoca prisión preventiva de Ángela Vivanco y ordena arresto domiciliario total

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó este viernes la prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y ordenó que cumpla arresto domiciliario total y arraigo nacional.

La decisión fue adoptada de forma unánime por el tribunal de alzada durante este viernes, por lo que Vivanco dejará la cárcel de San Joaquín durante la tarde.

La exministra permanecía en prisión preventiva desde el 30 de enero, tras ser formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco de la denominada Trama Bielorrusa.

Los argumentos de la defensa

La defensora de Vivanco, Patricia Alvarado Masafierro, explicó que la apelación se centró en cuestionar que la exministra representara un peligro para la sociedad, para la investigación o un eventual riesgo de fuga.

“Nosotros cuestionamos directamente que nuestra representada no constituía un peligro ni para la sociedad ni para el procedimiento”, sostuvo la abogada.