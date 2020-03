El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín, se mostró a favor de que el Gobierno implemente medidas que vayan en apoyo de grandes empresas que se vean golpeadas por la crisis del coronavirus.

En entrevista con Marca Registrada de CNN Chile, Larraín dijo que “esta crisis está golpeando a muchas empresas pequeñas, medianas, pero también a empresas grandes de industrias que están muy desafiadas. Y no solamente en la coyuntura actual de pandemia; también tenemos que empezar a poner en el debate público que mucho va a cambiar una vez que salgamos de esta pandemia: va a cambiar el trabajo, van a cambiar muchos hábitos”.

“Cuando estamos hablando de proteger el empleo, obviamente que no hay que discriminar ni con industria ni por tipo de empresa. Las grandes empresas, que tienen solidez financiera, que tienen cajas, que tienen espaldas, no tienen que recurrir a los instrumentos que ha puesto el Estado“, afirmó, e hizo un llamado a esas compañías a proteger el empleo y dar facilidades a madres y padres para que puedan cuidar de sus hijos -que están sin clases-, sin perder la remuneración. Según Larraín, ya hay muchas empresas comprometidas con eso.

Sin embargo, también expresó que “los instrumentos del Estado son para aquellas pequeñas y medianas empresas que no pueden hacer lo que acabo de decir, o bien para grandes empresas en industrias muy desafiadas que están con problemas de solvencia. La no discriminación por tamaño es una política que se ha implementado en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, y me parece que aquí el desafío fundamental es proteger el empleo”, argumentó.

En esa línea, las áreas más afectadas serían las aerolíneas, hotelería, el comercio y los servicios.

Cambios en las preguntas para una nueva Constitución

El plebiscito, originalmente programado para el 26 de abril, fue aplazado hasta el 25 de octubre debido al coronavirus. Larraín valoró que el cambio de fecha dará más tiempo a los chilenos para plantearse las preguntas que debe resolver la Carta Magna.

“Están pasando cosas que van a cambiar las preguntas para la política, para el proceso constituyente”, sostuvo.

Asimismo, destacó los cambios que le parecen positivos: “Creo que el trabajo a distancia va a quedar establecido. Es una modalidad de trabajo que es perfectamente posible para muchos. Se va a amplificar los pedidos en línea y eso cambia radicalmente el tipo de trabajo que van a ejercer las personas en las cadenas de distribución. Por lo tanto, hay que empezar a pensar también qué va a pasar con el Chile, con su economía, con su sociedad, con sus hábitos, después de la pandemia”.

A la vez, aseguró que “van a haber industrias que se van a desplomar, van a haber empleos que se van a perder. Seamos creativos en buscar soluciones innovadoras”.

“Se ha dicho mucho que Chile cambió a partir del 18 de octubre, no hay duda que es así, pero también Chile está cambiando mucho en estos pocos días”, enfatizó.

Y una de las preguntas que le parece clave para el proceso constituyente es “¿cómo logramos que toda la capacidad de salud del país, privada y pública, esté al servicio de las personas sin discriminación por tipo de prestación”.

Respecto al rol que debe jugar el Estado, dijo que debería ser “más pragmático, menos ideologizado. Va a tener que modernizarse, va a tener que ser más eficiente”.