El Ministerio de Salud reconoció que hay problemas en la trazabilidad de los casos de COVID-19, ya que mientras la OMS ha fijado un estándar del 90%, en la Región Metropolitana ésta bordea apenas el 60%.

En entrevista con CNN Chile, el doctor Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sótero del Río, indica que al contrario de lo señalado por el presidente Sebastián Piñera, el sistema de salud no tiene ningún tipo de holgura, sino que atraviesa un colapso estabilizado.

“La disponibilidad de camas se ha triplicado, lo cual es positivo, pero están todas ocupadas. La ocupación es del 95%. Además hay 300 personas que están hospitalizadas en unidades de pacientes críticos, unidades pediátricas y de urgencias. No es una situación normal”, sentencia el especialista.

“Está estabilizado, pero es un colapso igual. Usar otra palabra no es realista y no describe la situación dramática que se vive en nuestro sistema de salud. Incluso se está hospitalizando en consultorios y en CRS”, complementa.

Por otro lado, señala que si bien es cierto que los ventiladores mecánicos salvan vidas, la mortalidad de un paciente conectado a uno es alta. “Uno de cada dos o tres pacientes fallece. Un ventilador mecánico no es la panacea, es la última medida que se puede tomar, y a esta pandemia no le vamos a ganar con ellos”, critica.

En su lugar, enfatiza en la estrategia de diagnosticar, trazar y aislar. Es decir, diagnosticar a los casos positivos, entregar los resultados de los exámenes PCR de forma oportuna, ubicar a los contactos estrechos, para aislarlos y evitar la propagación del coronavirus.

“Mientras todas las fichas del gobierno no estén puestas en esa estrategia, no le vamos a ganar a la pandemia. Ahí es donde estamos fallando”, puntualiza Said.

“La situación de trazabilidad que heredó el ministro Paris es realmente catastrófica y no está la altura de una que nos permita controlar la pandemia, cortar la cadena de contagios y poder volver a la normalidad lo antes posible”, advierte, detallando que los contactos estrechos se deben ubicar en un tiempo prudente, cuando están sin síntomas.

Hizo énfasis también en las llamadas telefónicas utilizadas para realizar la labor, adelantando que es necesario tener a nueve mil personas encargadas de hacerlas. “Sin eso, estamos perdidos”, lamenta.

En tanto, se refirió a la positividad que hay en el país, aclarando que el 25% sigue siendo muy alto. “Eso nos coloca en los mismos niveles que estaba Italia en los peores momentos de su crisis, o sea, considerar como una mejoría estar tan mal como estaba Italia en sus peores momentos, me parece un poco prematuro”, afirma el doctor.

Asimismo, recalca que la cifra no considera a los casos probables, lo que puede producir artificialmente un descenso en la positividad. “Estamos testeando muy poco, sin embargo, testear no es un valor absoluto”, asevera, argumentando que se entrega resultados a pacientes que evidentemente tienen síntomas de coronavirus, por lo que los exámenes no están teniendo el rol de controlar la pandemia.

Finalmente, asegura que no se trata sólo de cuantos exámenes se toman, sino que tan a tiempo se entregan los resultados. “Sigue habiendo una demora importante en la entrega de resultados. Son números muy prolongados, en donde la toma del examen deja de tener utilidad, porque perdí toda ventana de oportunidad para aislar a los contactos estrechos y cortar la cadena de contagios”, concluye.