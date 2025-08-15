Liverpool rinde emotivo homenaje a Diogo Jota en el inicio de la Premier League

Con la familia presente en Anfield, el club y sus hinchas recordaron al delantero portugués fallecido junto a su hermano en un accidente de tráfico. Brazaletes negros, un minuto de silencio, un enorme tifo y la camiseta “Forever 20” marcaron la apertura de la temporada, cuyos ingresos irán a obras benéficas y al futuro memorial en su honor.

(EFE) — La puesta en escena de una nueva temporada en la Premier estuvo claramente marcada por el recuerdo a Diogo Jota, durante un lustro jugador relevante del Liverpool, fallecido en accidente de tráfico junto a su hermano Andre Silva.

Los gestos de honra al portugués, al 20 red, han sido permanentes. Se han acentuado en las últimas horas, con la proximidad de la apertura de la competición que han inaugurado, precisamente, su equipo, el Liverpool, en Anfield, frente al Bournemouth.

Clubes como el Chelsea, como el Wolverhampton, entre otros, han recordado al futbolista fallecido semanas atrás. El partido va por Diogo Jota, honrado de forma calurosa y sentida por todo el estadio. Los jugadores de todos los equipos portarán brazaletes negros y en las pantallas gigantes habrá imágenes con la trayectoria del futbolista.

El legado del luso ha ido más allá del terreno de juego. Un enorme tifo, en uno de los fondos del estadio Anfield, DJ20, alumbró el preámbulo del cara a cara, del primer choque de la competición. Un emotivo minuto de silencio, en memoria de Diogo y su hermano Andre Silva, que también tuvo su reflejo en el recinto: AS30.

Con la familia del futbolista presente en el estadio, los tributos se sucedieron desde antes de que el balón echara a rodar.

El ‘You’ll never walk alone’ más sentido sonó en Liverpool mientras en florecían los ecos entre los seguidores asistentes en la apertura de la Premier que contribuyó con un espectacular y emotivo video con la figura del futbolista.

Fuera del campo el recuerdo fue permanente. El Liverpool vende en sus tiendas de la ciudad y a través de internet una camiseta en homenaje a Jota con la figura del jugador acompañada por la inscripción “On His Name, Diogo” (En su nombre, Diogo), en honor a la canción que le cantan los aficionados, y “Forever 20” (Siempre 20).

Todo lo que se recaude por la venta de estas camisetas se destinará a la fundación del Liverpool para financiar el fútbol base, mismo caso que con lo que se perciba por la venta de las inscripciones en las camisetas del nombre y el número que vestía el jugador.

Además, el Liverpool decidió en julio retirar el número del primer equipo masculino, del femenino y de la cantera, en un gesto único en su historia. Los jugadores del Liverpool llevarán el mensaje “Forever 20” en sus camisetas durante toda la temporada.

Las ofrendas florales que la gente ha dejado en Anfield desde el fallecimiento del futbolista han sido recogidos y transformados en arreglos florales para los aledaños del estadio y de la ciudad deportiva y también para la construcción de un memorial permanente que se inaugurará en el futuro.

Hasta entonces, se ha habilitado una zona temporal en Anfield para que aquellos que quieran presentar sus respetos a Jota y a su hermano André Silva.