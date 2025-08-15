Mundo vladímir putin

Con información de CNN

Putin reafirma disposición a garantizar la seguridad de Ucrania tras reunión con Trump

Por CNN Chile

15.08.2025 / 19:28

{alt}

El presidente ruso enfatizó que para lograr una solución duradera al conflicto es necesario abordar las causas fundamentales de la guerra, y aseguró que Rusia está dispuesta a trabajar junto a Estados Unidos para avanzar hacia la paz.

(CNN/CNN Chile) El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este viernes que está dispuesto a colaborar con Estados Unidos para garantizar la seguridad de Ucrania y avanzar hacia una resolución pacífica del conflicto.

Durante una conferencia de prensa en Anchorage, Alaska, tras su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, Putin señaló que la situación en Ucrania “tiene que ver con amenazas fundamentales a nuestra seguridad” y que cualquier solución duradera requiere abordar las causas primarias del conflicto.

“Naturalmente, estamos dispuestos a trabajar en ello y espero que el acuerdo que hemos alcanzado juntos nos ayude a acercarnos a ese objetivo y allane el camino hacia la paz en Ucrania”, afirmó.

El mandatario ruso insistió en que cualquier estrategia debe considerar las preocupaciones legítimas de Rusia y restablecer un equilibrio justo de seguridad en Europa y el mundo.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Tras caída de lista única en oficialismo, Andrés Couble (FA) apunta a “una lectura anticipada del escenario” del FRVS y AH

LO ÚLTIMO

Mundo Trump califica de “extremadamente productiva” su reunión con Putin y anuncia próximos contactos con Zelenski y la OTAN
Putin reafirma disposición a garantizar la seguridad de Ucrania tras reunión con Trump
Harold Mayne-Nicholls asegura su lugar en la papeleta presidencial tras alcanzar firmas requeridas por el Servel
¡Brillo chileno en los Juegos Panamericanos Junior! Felipe Olivero se lleva el oro en taekwondo
Liverpool rinde emotivo homenaje a Diogo Jota en el inicio de la Premier League
Unión Española e Iquique empatan 2-2 en duelo clave por el descenso marcado por polémicos penales