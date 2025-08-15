Putin reafirma disposición a garantizar la seguridad de Ucrania tras reunión con Trump

El presidente ruso enfatizó que para lograr una solución duradera al conflicto es necesario abordar las causas fundamentales de la guerra, y aseguró que Rusia está dispuesta a trabajar junto a Estados Unidos para avanzar hacia la paz.

(CNN/CNN Chile) — El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este viernes que está dispuesto a colaborar con Estados Unidos para garantizar la seguridad de Ucrania y avanzar hacia una resolución pacífica del conflicto.

Durante una conferencia de prensa en Anchorage, Alaska, tras su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, Putin señaló que la situación en Ucrania “tiene que ver con amenazas fundamentales a nuestra seguridad” y que cualquier solución duradera requiere abordar las causas primarias del conflicto.

“Naturalmente, estamos dispuestos a trabajar en ello y espero que el acuerdo que hemos alcanzado juntos nos ayude a acercarnos a ese objetivo y allane el camino hacia la paz en Ucrania”, afirmó.

El mandatario ruso insistió en que cualquier estrategia debe considerar las preocupaciones legítimas de Rusia y restablecer un equilibrio justo de seguridad en Europa y el mundo.