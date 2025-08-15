Harold Mayne-Nicholls asegura su lugar en la papeleta presidencial tras alcanzar firmas requeridas por el Servel

“Esta ha sido un trabajo increíble de cientos de chilenos y chilenas que creen en un camino diferente a los extremos para nuestro querido Chile”, expresó Mayne-Nicholls al conocerse la noticia.

La tarde de este viernes, Harold Mayne-Nicholls confirmó oficialmente su candidatura a la Presidencia tras alcanzar las 35.361 firmas requeridas por el Servicio Electoral (Servel).

El exdirigente deportivo agradeció el esfuerzo de decenas de voluntarios que recorrieron el país, escuchando a las personas y recogiendo el respaldo ciudadano.

“Estoy muy agradecido de las decenas de voluntarias y voluntarios que dejaron los pies en la calle para poder entregarle a Chile una alternativa diferente de gobernanza, donde nadie sobra”, señaló.

La candidatura de Harold Mayne-Nicholls se presenta como una propuesta centrada en la unidad y la justicia social, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos una alternativa que rompa con los extremos del panorama político actual, según el mismo candidato a destacado.

Con esto, el expresidente de la ANFP se suma a la papeleta junto a José Antonio Kast, Jeannette Jara, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y Marco Enríquez-Ominami.