¡Brillo chileno en los Juegos Panamericanos Junior! Felipe Olivero se lleva el oro en taekwondo

Con combates impecables frente a Colombia, Brasil y Estados Unidos, el taekwondista nacional se consagra en la categoría -68 kilos de los Juegos Panamericanos Junior.

El taekwondista chileno Felipe Olivero se coronó campeón de la categoría -68 kilos en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay, tras una jornada impecable que lo llevó a colgarse la medalla de oro para Chile.

Olivero inició su camino con una sólida victoria por 2-0 sobre el colombiano Ángel Sánchez en cuartos de final y, posteriormente, repitió el marcador frente al brasileño Guilherme dos Santos en semifinales.

Ya en la gran final, disputada ante un entusiasta público, el chileno mostró su mejor versión para imponerse al estadounidense Maikol Rodríguez, asegurando el primer lugar del podio.

El triunfo de Olivero no solo ratifica su gran presente deportivo, sino que también lo posiciona como una de las principales promesas del taekwondo nacional, sumando un logro histórico que aporta al medallero de Chile en la cita continental juvenil.