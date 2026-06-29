HP Scuderia Ferrari AI PC: HP presenta un notebook de edición limitada desarrollado junto a Ferrari

HP anunció el lanzamiento de la Edición Limitada de HP Scuderia Ferrari AI PC, un notebook desarrollado en colaboración con Ferrari que combina elementos de diseño inspirados en el automovilismo con herramientas orientadas a inteligencia artificial.

Se trata de edición limitada de 4.999 unidades numeradas. Según se informó, el dispositivo es resultado de cerca de dos años de trabajo conjunto entre los equipos de diseño e ingeniería de ambas marcas.

“Esta notebook es un verdadero reflejo de cómo Ferrari y HP establecen un nuevo referente en tecnología de manufactura de vanguardia, donde la ingeniería avanzada de materiales y la excelencia en la fabricación convergen en una expresión única de desempeño, precisión, innovación y diseño refinado”, señaló Flavio Manzoni, director de Diseño de Ferrari.

El equipo incorpora un chasis mecanizado con acabado Rosso Magma, una estructura que combina fibra de carbono y vidrio Corning Gorilla Glass, además de un reposamanos de vidrio con touchpad háptico iluminado. También cuenta con un sistema de ventilación diseñado para optimizar el flujo de aire y mantener el rendimiento durante tareas de alta exigencia.

En cuanto a sus especificaciones, integra una pantalla táctil 3K Tandem OLED+, un procesador Intel Core Ultra X7 358H y gráficos Intel Arc B390, orientados a ejecutar aplicaciones de IA y otras cargas de trabajo intensivas. Además, incluye iluminación RGB personalizable en el teclado, una funda de cuero Poltrona Frau y herramientas de seguridad HP Wolf Security for Business.

Desde HP destacaron que el proyecto buscó ir más allá de una colaboración estética entre ambas compañías. “Nos entusiasma colaborar con Ferrari para crear un producto que trasciende los límites tradicionales del diseño de PCs“, afirmó Stacy Wolff, vicepresidenta senior de Diseño y Sustentabilidad de HP Inc.

La Edición Limitada de HP Scuderia Ferrari AI PC tendrá un precio sugerido de US$ 5.599 y estará disponible inicialmente en Australia, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, Suiza y el Reino Unido.