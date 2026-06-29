HONOR presenta en Chile su nueva serie HONOR 600: ¿Cuáles son sus principales características?

HONOR anunció el lanzamiento en Chile de la serie HONOR 600, compuesta por los modelos HONOR 600, HONOR 600 Pro y HONOR 600e. La nueva línea incorpora herramientas basadas en inteligencia artificial, junto con mejoras en fotografía, autonomía y rendimiento.

Uno de los principales anuncios es a Imagen a Video con AI 2.0, una función que permite generar clips de entre tres y cinco segundos a partir de imágenes y descripciones de texto. Según la compañía, la herramienta también ofrece edición mediante instrucciones escritas y la posibilidad de usar plantillas para crear videos.

En fotografía, la serie incorpora una cámara principal de 200 megapíxeles enfocada en mejorar las capturas nocturnas. Tanto el HONOR 600 como el HONOR 600 Pro incluyen además una cámara ultra gran angular de 12 MP y una cámara frontal de 50 MP, mientras que la versión Pro suma un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom de hasta 120x.

Los dispositivos también integran una batería de 7.000 mAh con carga rápida de hasta 80W mediante cable. El HONOR 600 Pro añade carga inalámbrica de 50W. Ambos modelos cuentan con una pantalla de 6,57 pulgadas, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 8.000 nits.

Las diferencias entre los equipos también se reflejan en el procesador. El HONOR 600 incorpora un Snapdragon 7 Gen 4, mientras que el HONOR 600 Pro está equipado con un Snapdragon 8 Elite. La compañía indicó además que ambos dispositivos incluyen la función RAM Turbo, que permite ampliar la memoria RAM utilizando almacenamiento interno.

La serie también incorpora integración con Google Gemini para asistencia mediante texto, voz e imágenes, además de funciones de conectividad con dispositivos Apple, como transferencia de archivos con Mac, sincronización de notificaciones con iPhone y acceso a documentos desde computadores de la marca.