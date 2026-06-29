Batacazo guaraní: Paraguay elimina a Alemania del Mundial 2026 tras dramática definición en penales

Paraguay protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en la ronda de 32.

La selección sudamericana empató 1-1 ante el equipo europeo en el Boston Stadium, resistió durante el alargue y luego se impuso 4-3 en la tanda de penales.

El partido tuvo un desarrollo tenso desde el primer tiempo. Paraguay abrió la cuenta a los 42 minutos con un gol de Julio Enciso, que le permitió irse al descanso en ventaja. Alemania reaccionó en la segunda mitad y encontró el empate a los 54 minutos, con un cabezazo de Kai Havertz.

Desde entonces, el marcador no volvió a moverse ni en el tiempo reglaelimentario ni en la prórroga.

Alemania llegó a marcar en el alargue por medio de Jonathan Tah, pero el tanto fue anulado tras revisión del VAR por una falta sobre el arquero paraguayo Orlando Gill.

Esa decisión mantuvo vivo a Paraguay y llevó el cruce a la definición desde los doce pasos.

En los penales, Gill fue una de las figuras del encuentro.

El arquero paraguayo contuvo el lanzamiento de Havertz y también el de Nick Woltemade. Alemania también falló con Tah, mientras que José Canale convirtió el penal decisivo para sellar la clasificación paraguaya.

El resultado golpea con fuerza a Alemania, una de las selecciones históricas del torneo.

Esta es la tercera Copa Mundial masculina consecutiva en la que el equipo alemán no logra avanzar a octavos de final, después de haber quedado eliminado en fase de grupos en 2018 y 2022. Su última gran campaña fue en 2014, cuando ganó el título en Brasil.

La victoria también tiene un peso especial para Paraguay.

De acuerdo con el mismo medio, el triunfo representa la cuarta mayor sorpresa en una fase eliminatoria desde que existen los rankings FIFA, considerando la diferencia entre ambas selecciones: Alemania aparece en el puesto 10 y Paraguay en el 41.

Paraguay había llegado a esta fase como uno de los mejores terceros de grupo, mientras que Alemania avanzó como ganador de su zona.

En la previa, la selección europea aparecía como favorita, pero la Albirroja sostuvo un plan de partido disciplinado, resistió los momentos de presión y encontró en la definición por penales su noche más importante del torneo.

Próximo partido de Paraguay

Con este resultado, Paraguay avanzó a octavos de final del Mundial 2026.

Su próximo rival saldrá del cruce entre Francia y Suecia, según el cuadro de la competición.