Abren convocatoria de la sexta edición de El Menú de Chile: ¿Cómo participar en el concurso?

Esta semana el Ministerio de las Culturas anunció la apertura de la sexta convocatoria de El Menú de Chile.

La iniciativa fue lanzada desde El Palacio del Poroto con Riendas, en Estación Central, por el ministro Francisco Undurraga, junto al alcalde de la comuna, Felipe Muñoz; la presidenta del jurado de la quinta versión del certamen, Anabella Grunfeld; el integrante del jurado de este año, Patricio Cisternas “el Hacedor de hambre”, y representantes de versiones anteriores.

El titular de las Culturas sostuvo que “el patrimonio inmaterial está compuesto fundamentalmente por los recuerdos que nos evoca del pasado y que nos proyectan hacia adelante. Y qué mejor que la comida para generar estos recuerdos. Esta sexta edición del concurso El Menú de Chile es motivo de mucho orgullo; por esto queremos seguir potenciando nuestro compromiso con la cultura a través del arte y de nuestras tradiciones culinarias”.

Mientras que el alcalde Muñoz expresó que “estamos muy felices de que el lanzamiento se haya realizado acá en nuestra comuna, en este espacio que es parte fundamental de nuestro patrimonio, así que vamos a estar promoviendo la participación en este maravilloso concurso”.

¿Cómo participar en El Menú de Chile?

El concurso busca “destacar los productos, saberes, recetas, prácticas tradicionales y formas de consumo que componen el amplio universo de la cocina chilena” y su convocatoria estará abierta hasta el próximo 7 de noviembre a las 17:00 horas.

Los trabajos se recibirán a través del correo electrónico indicado en las bases y una de las novedades de este año es que se permitirán equipos integrados a partir de solo dos integrantes, quienes “podrán presentar sus propuestas y optar al máximo galardón del certamen”.

Las personas interesadas en participar deberán elaborar una propuesta de menú, junto a un relato con información de contexto, testimonios y fotos de las preparaciones.

Desde el Ministerio explicaron que “el material deberá dar cuenta de los usos, significados sociales, transgeneracionalidad y el sistema alimentario asociado al conjunto de recetas presentado”. El jurado evaluará “el origen territorial y la identidad de la propuesta por sobre el domicilio administrativo de los miembros del equipo, resguardando la pertinencia cultural de cada tradición”.

El equipo ganador obtendrá un premio económico de $3.000.000 y habrá tres menciones honrosas de $1.000.000, “incluyendo un puntaje adicional que los evaluadores asignarán a la propuesta que demuestre mayor compromiso con la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, potenciando, por ejemplo, la inclusión de personas cultoras y/o manifestaciones reconocidas en el Registro de Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile”.

Las bases del certamen se pueden revisar aquí.