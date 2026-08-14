Gobierno designa a abogada que juró hace 4 meses como encargada de la Reforma Procesal Civil: Fue nombrada por ministro Rabat

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, nombró a la abogada y asesora de gabinete Trinidad Zegers Domínguez para coordinar y destrabar la Reforma Procesal Civil en el Congreso.

Según lo informado por La Segunda, Zegers juró como abogada de la Universidad Católica el 10 de abril pasado, hace poco más de 4 meses.

En este contexto, asume la conducción ejecutiva del proyecto legal que busca sustituir el Código de Procedimiento Civil de 1903, una modernización que se mantiene estancada en la sede legislativa desde hace más de una década.

La propuesta del Congreso, ingresada en 2012 y respaldada en general por el Senado en 2021, contempla la incorporación de herramientas digitales de tramitación y un procedimiento expedito para resolver cobros de deudas de menor cuantía.

Zegers cuenta con trayectoria en litigios dentro del sector privado y en la Corporación de Asistencia Judicial.