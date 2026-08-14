Subsidio hipotecario extendido a 6 mil UF: Ñuñoa, Macul y La Florida estarían entre las comunas más beneficiadas

Las comunas de Ñuñoa, San Miguel, La Florida y Macul en Santiago, junto a urbes como Viña del Mar, Concepción y La Serena, concentran el mayor dinamismo tras la aprobación de la ley que amplía el subsidio a la tasa hipotecaria hasta viviendas de UF 6.000.

El aumento a 80 mil cupos destraba la adquisición de propiedades familiares de dos y tres dormitorios que antes quedaban fuera del beneficio estatal.

Según estimaciones de Colliers citadas por Diario Financiero, las promesas de compraventa en sectores como Ñuñoa, Macul y La Florida podrían subir hasta 30%, gracias a una concentración de oferta entre UF 4.200 y UF 5.800. En tanto, zonas como Cerrillos, Maipú y Lampa verán mayor movimiento en casas de hasta UF 5.500.

Fuera de la capital, la firma proyecta que entre el 85% y 90% del stock disponible en Concepción, Viña del Mar y La Serena quedará cubierto bajo el nuevo techo.

El vicepresidente de Colliers, Reinaldo Gleisner, estimó un alza de 30% a 40% en ventas para este segmento al incorporar a familias con ingresos desde $2,2 millones.

El escenario intensificará la disputa hipotecaria entre BancoEstado y la banca privada —como Santander, Banco de Chile y Bci—, con tasas que podrían ubicarse bajo el 3,5% al sumar la rebaja estatal de 60 puntos base a las ofertas comerciales.