Kast destaca acuerdo entre el Minsal, Fonasa y Caja Los Andes para disminuir listas de espera: Es una “gran noticia”

El presidente José Antonio Kast, junto a la ministra de Salud, May Chomali, anunciaron este viernes el convenio entre el Ministerio de Salud (Minsal), Fonasa y Caja de los Andes para atender a pacientes en lista de espera.

La iniciativa busca atender, en una primera fase, a 50 mil personas afiliadas a Fonasa en los tramos A, B, C y D en intervenciones y consultas de especialidad No GES, particularmente en las especialidades de otorrinolaringología, obstetricia, oftalmología y traumatología.

En la instancia, el mandatario afirmó que “hoy día el equipo de Salud nos entrega una gran noticia junto con esta asociación público-privada. Ministra, siempre nos sorprende con buenas noticias, y uno sorprende con buenas noticias cuando tiene un buen equipo, cuando hay confianza”.

En esa línea, apuntó a la relevancia de una “buena noticia” en el área de la salud, porque esta “no afecta solamente a una persona, afecta a una familia, afecta al entorno de la persona que tiene alguna enfermedad”.

“Hemos ido avanzando en lo público-privado, que es algo que estaba algo olvidado; algunos ponían el acento solamente en lo público, otros solamente en lo privado, y nada mejor que unir los dos mundos y lograr que la persona de nuevo esté en el centro”, cerró.

Convenio del Minsal, Fonasa y Caja Los Andes: ¿Cómo funcionará?

Las autoridades detallaron que serán 50 mil pacientes los que, en la primera fase del acuerdo, podrán acceder a atenciones en los prestadores que estén en convenio con las especialidades de otorrinolaringología, obstetricia, oftalmología y traumatología, áreas donde se ha registrado mayor demanda.

Esta atención “será sin costo, sin importar el tramo, y será una atención integral”, es decir, no solo se realizará la consulta médica, sino que también se incluyen exámenes que se requieran y la entrega de medicamentos, detalló el director de Fonasa, César Oyarzo.

Y agregó que los pacientes no salen de la red pública: “La atención privada se incorpora como parte de la solución coordinada con ella. Los pacientes son identificados y derivados de manera articulada, usando los sistemas de información de Fonasa, y esa información regresa al sistema para que cada persona continúe su proceso asistencial”.

“Cruzando nuestro registro con los de Cajas Los Andes, identificamos 375.000 beneficiarios que estaban en lista de espera por consultas de nuevas especialidades, y priorizamos según las especialidades más demandadas y los tiempos más prolongados”, comentó.