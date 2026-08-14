Bazar ED confirma fechas para su edición 2026 y anuncia Bazar ED Moda para 2027

Bazar ED volverá al Parque Bicentenario de Vitacura entre el 5 y el 8 de noviembre de 2026, en una nueva edición que reunirá a más de 200 expositores vinculados al diseño, la decoración y la moda.

Los detalles fueron presentados el jueves 13 de agosto durante “Mañanas con inspiración”, actividad realizada en el Teatro Municipal de Santiago con más de 200 asistentes, entre expositores, auspiciadores y representantes de la organización.

La feria llegará a su 18° edición este año.

En 2025, el encuentro recibió a más de 25 mil personas y contó con más de 200 expositores en el mismo recinto de Vitacura, según cifras difundidas tras el cierre de esa versión.

Para noviembre de 2026, la programación volverá a considerar stands de marcas y emprendimientos, además de actividades gastronómicas y música en vivo.

La jornada de lanzamiento también incluyó “Tañido”, una intervención lumínica creada por el artista visual Marco Martínez y musicalizada por Guillermo “Cuti” Aste, que se presentó en el foyer del Teatro Municipal.

“La arquitectura del Teatro Municipal de Santiago ofrece un paño maravilloso para, por un momento, poder intervenir y resignificar”, explicó Martínez sobre la obra.

Bazar ED anuncia nueva feria de moda para 2027

Una de las principales novedades presentadas durante la actividad fue la creación de Bazar ED Moda, un nuevo evento que se realizará en Santiago en mayo de 2027.

La iniciativa estará enfocada específicamente en la industria de la moda y, de acuerdo con la información preliminar, incluirá desfiles, talleres y charlas.

¿Cuándo será Bazar ED 2026?

La 18° edición de Bazar ED se realizará desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Parque Bicentenario de Vitacura.

El encuentro contará con más de 200 expositores de diseño, decoración y moda.

La organización también ha adelantado que habrá gastronomía, música en vivo, talleres y charlas.

Los horarios publicados hasta ahora contemplan jornadas entre las 11:00 y las 22:00 horas, con excepción del domingo, cuando el cierre está previsto para las 18:00 horas.