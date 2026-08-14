“Es un error que cualquiera puede cometer”: Presidente Kast tras polémica salida de Natalia Duco como ministra del Deporte

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la controversial salida de Natalia Duco como ministra del Deporte, la que se concretó este viernes en un nuevo ajuste de gabinete ministerial.

El mandatario aceptó la renuncia de Duco luego de una denuncia en Contraloría por mal uso de vehículo fiscal.

Ayer jueves, La Tercera reveló un video en el que aparecía la ahora exministra en una actividad recreativa, con alcohol y karaoke, y a la que habría arribado en el auto institucional.

A pesar del registro gráfico, el Ministerio del Deporte había asegurado en su respuesta a Contraloría que dicho traslado en el auto fiscal había sido a una “reunión de trabajo“.

Kast tras salida de Duco: “Hay normas en nuestro país que son muy exigentes”

Luego de nombrar a Francisco Riveros como su sucesor en el Ministerio del Deporte, el Presidente Kast tomó la palabra y aseguró que “sin entrar en casos particulares, hay veces que podemos cometer un error. Y hay normas en nuestro país que son muy exigentes en ciertas áreas, a veces casi inentendibles. Pero son las normas que hoy nos rigen y que hemos planteado que hay que aplicarlas”.

Del mismo modo, sostuvo que “pero es un error que cualquiera puede cometer. A veces, quienes nos tienen que aconsejar, no nos aconsejan tan bien. O quienes organizan algo, no plantean muy bien el cómo se hace“.

“Y frente a eso uno tiene que tomar decisiones, decisiones difíciles, dolorosas, pero eso no quita el respeto que uno tiene hacia las personas que lo han dado todo“, añadió.

Inéditos cambios de gabinete en menos de seis meses

Con la salida de Duco, se configuró el segundo ajuste ministerial del Gobierno liderado por el Presidente Kast en menos de seis meses desde que arribó a La Moneda.

El primer cambio de ministros —que es recordado como el más rápido desde el retorno a la democracia— se realizó el pasado 19 de mayo, día en que dejó el Gobierno la entonces ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, junto con la vocera, Mara Sedini.

Anteriormente, el récord de cambio de gabinete más veloz databa desde la primera administración de Michelle Bachelet.