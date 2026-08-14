Exportaciones nacionales superan US$ 70.000 millones en siete meses y anotan alza del 15%

El intercambio comercial de Chile alcanzó los US$ 125.641 millones entre enero y julio de 2026, un crecimiento de 9,6% respecto de igual período de 2025, según el informe mensual de comercio exterior publicado por la SUBREI.

El resultado constituye el mayor nivel de intercambio comercial registrado para un período equivalente y marca la primera vez que se supera la barrera de los US$ 120.000 millones.

Exportaciones superan por primera vez los US$ 70.000 millones en siete meses

Las exportaciones chilenas acumularon retornos por US$ 70.603 millones durante los primeros siete meses del año, lo que representa un alza de 15%, equivalente a US$ 9.216 millones adicionales respecto de 2025.

Con este resultado, los envíos superaron por primera vez los US$ 70.000 millones para un período equivalente y alcanzaron máximos históricos tanto en los envíos mineros como en los no mineros. Solo en julio, las exportaciones del país totalizaron US$ 10.248 millones, un alza de 20% respecto de julio de 2025 y el mayor valor exportado para ese mes desde que existen registros.

Cobre representa el 50,4% de las exportaciones totales

Las exportaciones del sector minero alcanzaron US$ 43.335 millones, un crecimiento de 21,7% respecto de igual período de 2025, equivalente a US$ 7.715 millones adicionales, y constituyeron un nuevo máximo histórico.

El cobre totalizó retornos por US$ 35.605 millones, con un alza de 13,1%, y representó por sí solo el 50,4% de las exportaciones totales del país. El litio, por su parte, acumuló envíos por US$ 3.713 millones, prácticamente triplicando los retornos del año anterior y superando en 55,1% el total exportado durante todo 2025.

El desempeño del cobre se produjo en un contexto de precios internacionales elevados. Durante el período enero-julio, el metal promedió US$ 5,96 por libra, un 39% más que en igual lapso de 2025. En julio, el precio llegó a US$ 6,13 por libra, el segundo registro mensual más alto de al menos los últimos veinte años.

De acuerdo con Cochilco, entre los factores que explican la cotización destacan los bajos niveles de inventarios en Londres y Shanghái, además de las crecientes inversiones en infraestructura vinculada a la inteligencia artificial en Estados Unidos.

Frutícola, vinos y celulosa retroceden pese al buen momento minero

Sin embargo, las exportaciones del sector frutícola totalizaron US$ 4.750 millones, con una contracción de 7,4% explicada principalmente por menores retornos en cerezas, uvas y arándanos durante el primer trimestre.

Los vinos embotellados acumularon US$ 689 millones, una caída de 9,2%, aunque julio registró el mayor valor mensual del año con US$ 121 millones. La manufactura forestal sumó US$ 3.235 millones, un retroceso de 11%, afectada por menores envíos de celulosa en un escenario de demanda internacional más débil.

Las exportaciones no mineras, en tanto, sumaron US$ 27.267 millones, con un alza de 5,8% y una participación de 38,6% en las ventas externas totales. La industria de alimentos superó por primera vez los US$ 8.300 millones y representó el 31% de los embarques no mineros, con crecimiento en salmónidos, berries congelados, carne de bovino y aceite de oliva, entre otros productos.

China concentra el 33,9% de las exportaciones, seguida por Estados Unidos

En materia de destinos, China se mantuvo como el principal socio comercial con operaciones por US$ 23.593 millones, equivalentes al 33,9% de las ventas al exterior del país.

Le siguieron Estados Unidos con US$ 11.778 millones, Japón con 8,7% del total, Corea del Sur con 5,5% e India con 5%. Estos cinco mercados concentraron el 70% de los envíos nacionales, todos con los mayores niveles de exportación observados en al menos las últimas dos décadas.

La SUBREI también destacó un aumento en el número de empresas exportadoras, que llegó a 7.323 durante el período, 202 más que en igual lapso de 2025. De ese total, 3.052 corresponden a pequeñas y medianas empresas. Además, 1.143 compañías exportaron por primera vez, con envíos conjuntos por US$ 277,4 millones, principalmente en metales preciosos y frutas frescas.

“En un escenario internacional marcado por mayores exigencias comerciales, las exportaciones chilenas de alimentos alcanzaron un máximo histórico. Esto demuestra la fortaleza y competitividad de un sector que ha sabido diversificar su oferta, abrir nuevos mercados y consolidar a Chile como un proveedor confiable de alimentos de calidad para el mundo”, destacó la subsecretaria Paula Estévez.