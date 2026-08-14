Codelco designa nuevos gerentes generales en El Teniente, Chuquicamata, Ventanas y Ministro Hales

Codelco informó este viernes una serie de cambios en las gerencias generales de cuatro de sus divisiones. Los nombramientos se enmarcan en la nueva etapa de la estatal iniciada con la llegada de Jorge Gómez a la presidencia ejecutiva de la empresa.

Julio Díaz, actual vicepresidente de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación de Codelco, asumirá como gerente general de la División El Teniente. Díaz es ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile y ha ocupado posiciones de liderazgo en Antofagasta Minerals, BHP y la propia Codelco, donde lideró previamente la División Radomiro Tomic.

Ricardo Weishaupt, en tanto, asumirá la gerencia general de la División Chuquicamata. Weishaupt se desempeña desde 2020 como gerente general de la División Ventanas. Su nombramiento se hará efectivo el 15 de agosto, antes que el resto de los cambios anunciados por la compañía.

La salida de Weishaupt de Ventanas abre paso a Claudio Flores, quien asumirá como gerente general interino de esa división. Flores cuenta con más de 20 años de experiencia en distintas áreas de Codelco, actualmente como gerente de Gestión Personas de la División Ventanas.

La compañía también designó a Thomas Gleisner Rivas como gerente general interino de la División Ministro Hales. Gleisner se desempeñaba como gerente de Mina de esa división, con más de 15 años de trayectoria en operaciones y proyectos de transformación tecnológica en la industria minera.

Los nombramientos rigen desde el 1 de septiembre, con excepción de Chuquicamata

Los cuatro nombramientos se suman a una serie de cambios más amplios en el equipo ejecutivo de Codelco, que incluyeron nuevas vicepresidencias corporativas. Con estas designaciones, la estatal busca combinar el conocimiento interno de la Corporación con experiencia adquirida en otras compañías de la industria minera.

Según indicó la cuprera, los cambios se harán efectivos a partir del 1 de septiembre de 2026, con la excepción del nombramiento de Weishaupt en Chuquicamata, que rige desde el 15 de agosto.

El presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez, señaló: “Estamos reforzando un equipo de excelencia, con profesionales con experiencia, capacidades técnicas y conocimiento profundo de la industria”.

“Nuestro objetivo es fortalecer la seguridad como valor fundamental de nuestra gestión, estabilizar las operaciones de la compañía y ejecutar con rigurosidad la estrategia que nos permita recuperar los resultados de Codelco“, agregó.