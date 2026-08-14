Cancillería rechaza emplazamiento del jefe de Pentágono y ratifica permanencia en la Corte Penal Internacional

El Gobierno respondió con una negativa al llamado del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el que pidió a los países latinoamericanos abandonar la Corte Penal Internacional (CPI).

Hegseth pronunció un fuerte discurso en Panamá, donde llamó a las naciones de la región, en especial a los integrantes del Escudo para las Américas, a incrementar el gasto militar, participar en la lucha contra el crimen organizado y abandonar la CPI.

Dicho organismo fue criticado por el jefe del Pentágono, quien sostuvo: “Resulta sorprendente que este supuesto tribunal y otros organismos globalistas socaven nuestros esfuerzos, pero no hagan nada para exigir responsabilidades a los verdaderos terroristas y tiranos. Por eso, la CPI representa una amenaza para su soberanía nacional, sus mandatos constitucionales y los intereses nacionales de su pueblo, al igual que para los nuestros“.

En esa misma línea, instó “encarecidamente a todos los miembros de la Coalición Americana contra los Cárteles (ACCC) a que abandonen la CPI y rechacen sus intentos de arrebatarles la soberanía a sus gobiernos y tribunales. Como soldado, juré lealtad a la Constitución, no a un tribunal internacional falso e ilegítimo”.

La primera reacción del Ejecutivo frente al discurso provino del ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, quien, ante la mención de la Doctrina Monroe por parte de autoridades estadounidenses, señaló: “Desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país. Somos un país muy orgulloso de nuestra realidad”.

Asimismo, presentó reparos a algunas de las propuestas de Washington, como aumentar el presupuesto en defensa. Sobre esta materia, respondió a 24 Horas que “es un tema que cada país tiene que ver en función de su realidad, de sus necesidades, de sus capacidades y prioridades”.

Canciller descarta abandonar la Corte Penal Internacional

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, fue consultado sobre las declaraciones del titular de Defensa y afirmó: “Con el ministro Barros tenemos la mejor de las relaciones, estamos coordinados en todo y tenemos una agenda muy nutrida por delante”.

No obstante, el canciller evitó referirse a los dichos de Barros en los que aseguró que el país “no es un patio trasero”.

Lo que sí aseguró es que Chile continuará siendo parte del organismo multilateral: “Nosotros somos miembros de la Corte Penal Internacional y, sin perjuicio de que todos los organismos pueden ser perfectibles y mejorables, seguimos siendo miembros de la CPI“.