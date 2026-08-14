SHOA descarta riesgo de tsunami para las costas de Chile tras terremoto 7.7 en Indonesia

Este viernes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile debido al terremoto registrado en Indonesia.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se registró a 68 kilómetros al noroeste de Ende, alcanzando una magnitud de 7.7.
En su sitio web, el SHOA indicó que “las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.
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