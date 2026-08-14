Fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery logra luz verde en 68 países, pero enfrenta demanda antimonopolio en EE.UU.

Paramount Skydance Corporation informó este viernes que cumplió con todas las autorizaciones regulatorias exigidas por el acuerdo de fusión para cerrar su adquisición de Warner Bros. Discovery, Inc.

El proceso de revisión se extendió por ocho meses y abarcó 68 países, incluidos la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Canadá, Brasil, China, el bloque COMESA de África oriental y austral, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y, más recientemente, México, que anunció su aprobación este jueves.

Según la compañía, estos organismos reguladores independientes aplicaron marcos legales y definiciones de mercado que reflejan cómo el público consume entretenimiento actualmente y cómo compiten hoy las empresas de medios, y coincidieron en que no existen razones para impedir el avance de la transacción.

Paramount sostuvo que la operación podría cerrarse de inmediato de no ser por la acción de 12 fiscales generales estatales de Estados Unidos.

El CEO de Paramount, David Ellison, agradeció que las autoridades de competencia de casi 70 jurisdicciones hayan revisado la transacción de forma independiente y llegado a la misma conclusión, calificándola como procompetitiva, proconsumidor y protrabajador.

Ellison señaló que la demanda por antimonopolio presentada por el estado de California y otros 11 fiscales generales estatales se mantiene como el último obstáculo para concretar la combinación de ambas compañías.

Llamado a los fiscales a “negociar de buena fe”

La empresa hizo un llamado a los 12 fiscales generales a negociar de buena fe para resolver el litigio y despejar el camino hacia el cierre de la operación.

Ellison indicó que Paramount ha ofrecido compromisos y concesiones a los estados demandantes y que se mantiene abierta a trabajar de manera constructiva con ellos, en la misma línea que lo ha hecho con los reguladores de las 68 jurisdicciones que ya aprobaron la fusión.

Paramount advirtió que la demora adicional de al menos ocho meses que implicaría un juicio generará costos innecesarios en multas, gastos legales y disrupción del negocio, más allá de los nueve meses de gestiones ya transcurridos.

La compañía indicó que, como empresa con múltiples grupos de interés, incluidos fondos de pensiones y de retiro estatales, debe evaluar cómo absorber estos costos financieros adicionales sin afectar la solidez de largo plazo de la firma combinada.

Sobre el mercado de canales de cable, Paramount citó a la Comisión Europea y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que identificaron que el panorama competitivo actual no enfrenta al cable contra el cable, como sostienen los fiscales estatales, sino al cable compitiendo directamente con el streaming y otras plataformas por audiencias.

En materia de distribución cinematográfica, la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC) señaló que la empresa combinada seguiría enfrentando la competencia de estudios como Disney, Sony, Universal, Amazon MGM y StudioCanal, entre otros.

La compañía concluyó que el juicio de 68 jurisdicciones no puede ser descartado y que la demanda presentada por apenas 12 de los 50 fiscales generales estatales de Estados Unidos se mantiene aislada, en contradicción con el consenso regulatorio global.

Paramount afirmó estar preparada para presentar su caso en un eventual juicio, aunque insistió en que la demora generada por la demanda perjudica tanto a las dos compañías involucradas como a la industria en general.