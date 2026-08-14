Boric llama a la autocrítica en la izquierda por triunfo de Kast y rechazo: “Tras una derrota tan categórica, tenemos el deber de reflexionar si queremos volver a ser mayoría”

El expresidente Gabriel Boric hizo un llamado a la izquierda a través de sus redes sociales para “reflexionar” sobre las acciones y convicciones del sector tras el triunfo del rechazo el 4 de septiembre y la victoria presidencial de José Antonio Kast sobre Jeannette Jara.

Tras participar en la presentación del libro “La resaca”, de Eugenio Tironi, el exmandatario abordó en su cuenta de X las declaraciones emitidas durante la instancia, las que señaló que han “generado un interesante debate” y una reflexión de su parte.

En esa línea, sostuvo que los partidos de izquierda deben reflexionar respecto de las prácticas y los valores del sector luego del triunfo del rechazo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022 y el resultado de las elecciones presidenciales, en las que el presidente José Antonio Kast se impuso a la excandidata presidencial de la oposición, Jeannette Jara.

“Estoy convencido de que desde la izquierda siempre, pero en particular después de una derrota tan categórica como la sufrida en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 y en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias, tenemos el deber de reflexionar sobre nuestras propias acciones y convicciones”, afirmó.

Boric explicó que esto se debe hacer por “iniciativa propia, en privado y también en público. Escuchar, leer, debatir, elaborar. Tanto para identificar y corregir errores, defender lo que hemos hecho bien, revisar dogmas, reafirmar principios, y también explorar nuevas ideas”.

“Cancelar un debate más profundo por temor al que dirán es un error garafal”

El exmandatario recalcó que es “díficil” realizar una autocrítica en estos tiempos debido a que “muchos te dicen que la comunicación hoy consiste en la lucha por la atención, más que en la reflexión pausada, y que por tanto es más rentable un reel con algún tipo de performance o una frase bien grandilocuente que saque ronchas, o gritonearse con alguien para marcar un punto”.

A esto se le suma que “también se argumenta que no sería deseable realizar ningún tipo de revisión de lo obrado en público porque eso le da herramientas al adversario y se presta para caricaturas”.

El líder del Frente Amplio enfático al señalar que “ceder a esto y, en consecuencia, cancelar un debate más profundo de ideas por temor al qué dirán, o porque no es posible hacerlo viral, es un error garrafal“.

Por último, sostuvo que, si bien este proceso de “volver a los espacios de base para escuchar, trabajar y aprender con el pueblo que pretendemos representar puede que no sea pop ni genere réditos en el corto plazo, (…) es esencial si queremos volver a ser mayoría. Seguiremos en esa senda”.