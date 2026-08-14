Metro de Santiago modifica su horario este sábado 15 de agosto por feriado: ¿A qué hora abrirá?

Metro de Santiago informó que comenzará a operar más tarde este sábado 15 de agosto, ya que es feriado al conmemorarse la Asunción de la Virgen.

El horario habitual del sábado del transporte metropolitano los sábados comienza a las 6:30 AM, pero, al ser un día festivo, el organismo señaló que empezará su servicio una hora más tarde.

Por ello, el servicio comenzará a operar desde las 7:30 horas hasta las 23:00 horas en toda la red.

El domingo, operará con su horario normal, es decir, de 7:30 a 23:00 horas.

Este 15 de agosto no es feriado irrenunciable; por lo tanto, el comercio funcionará según lo usual.