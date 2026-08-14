Decretan arraigo nacional y firma mensual para mujer que amenazó a presidente Kast durante visita a Talca

El Ministerio Público confirmó que la mujer que publicó amenazas contra la integridad física del presidente José Antonio Kast quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.

La mujer, de 23 años y residente de Talca, fue detenida por el delito de amenazas contra la autoridad y pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía de Talca.

Tras la audiencia, el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, explicó: “La crítica puede ser abierta, pero en los términos que ustedes escucharon en que se vertió esto, se mencionaba la posibilidad de la utilización de un arma de fuego y quitarle la vida a más de una persona“.

Añadió que “la protección que establece el delito de atentado contra la autoridad es que quien ejerce una autoridad pública, como es en este caso el Presidente de la República, pero también podrían ser los ministros de Estado (…), debe desarrollar sus labores sin interferencia, como puede significar el hecho de saber que hay alguien que está pretendiendo quitarle la vida”.

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Meta Platforms fue la empresa que envió la alerta a la Brigada del Cibercrimen Metropolitana sobre la difusión de la amenaza vertida en Instagram en contra del Ejecutivo.

Según detalló la subinspectora Odette Gutiérrez, de la Brigada del Cibercrimen Metropolitana, dicha amenaza “tiene relación con una fotografía tomada afuera de un edificio público en Talca”.

Cabe recordar que el líder del Partido Republicano se encontraba realizando una visita oficial en la comuna de Talca, en la Región del Maule, en medio de la “Operación Cancerbero”.

Al tomar conocimiento del hecho, se procedió a la detención de la mujer, a quien se le decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual ante la policía. Además, se fijó un plazo de investigación de dos meses para que el Ministerio Público indague el caso.