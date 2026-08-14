Alexis Sánchez recibe cálida bienvenida en Montreal: Cientos de chilenos se reunieron

Este viernes, en su llegada a Canadá, el delantero chileno Alexis Sánchez tuvo su bienvenida como jugador del CF Montreal, realizada en el municipio de la ciudad.

La actividad contó con una gran fanaticada chilena, en la que se reunieron aproximadamente 300 fanáticos. Incluso se formó una fila hasta la calle esperando un lugar para entrar al recinto.

En el momento que apareció Alexis Sánchez con una bufanda de su nuevo club en los hombros, el lugar se desbordó de alegría. Sánchez se tomó su tiempo para firmar autógrafos y saludar a los hinchas.

El jugador fue acompañado por la alcaldesa de la ciudad de Montreal, Soraya Martínez, quien nació en Santiago, pero se radicó en Canadá tras el exilio de su familia durante la dictadura militar.

Sánchez: “Es algo lindo que griten el nombre de Chile fuera del país”

El nacional entregó sus primeras palabras alegando que no era “bueno para hablar”; tras ello indicó que “primero que nada, agradecer a Montreal por venir aquí, por darme esta oportunidad de divertirme en el fútbol, que es lo que hago yo, jugar fútbol”.

“Amo este deporte y también llevo 18 años viviendo fuera de mi país, de Chile, y ver a todos ustedes, a todos los chilenos, a la alcaldesa también, es algo lindo que griten el nombre de Chile fuera del país“, finalizó su discurso.