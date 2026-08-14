Cancillería y PUC envían misión de expertos a Venezuela para evaluar daños tras terremotos

Un diverso equipo de académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, viajará este sábado a Venezuela para apoyar en el proceso de evaluación y reconstrucción de las estructuras dañadas por los terremotos que afectaron al país.

Este equipo pondrá a disposición la experiencia desarrollada en Chile en ingeniería sísmica, evaluación estructural y gestión del riesgo de desastres, útiles en el proceso de reconstrucción.

En total, serán 14 profesionales de distintas especialidades, quienes trabajarán en coordinación con el Ministerio de Transporte de Venezuela, a cargo de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras de ese país.

“La cooperación internacional también se construye de esta manera: compartiendo capacidades, conocimiento y experiencia cuando otros países lo necesitan. Esta misión es una expresión concreta de esa voluntad de colaboración”, destacó el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

El rector de la PUC, Juan Carlos de la Llera, destacó el compromiso de la Universidad de poner sus conocimientos al servicio de la sociedad.

“Nuestro objetivo es generar un impacto mayor desde aquello que sabemos hacer y, ante una emergencia de esta magnitud, tenemos conocimientos y experiencia que pueden ser útiles”, sostuvo de la Llera.

La delegación estará liderada por el académico UC Matías Hube, director del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica, y sus trabajos se concentrarán en Caracas y La Guaria, Venezuela.

“Apoyaremos a nuestra contraparte venezolana en inspeccionar edificaciones para determinar cuáles pueden seguir siendo utilizadas, cuáles presentan condiciones que hacen necesario restringir su acceso y cuáles deben ser demolidas”, comenta Hube.

Este equipo estará integrado por especialistas del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica, del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Riesgo, Resiliencia y Recuperación ante Desastres (CIGIDEN R+), arquitectos, constructores civiles, un médico y especialistas de otras facultades.