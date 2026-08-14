Ministro José García Ruminot participa en homenaje del PS a Camilo Escalona: “Desearle mucha fuerza en este momento”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, participó en una actividad de recaudación de fondos destinados a ayudar al secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, quien actualmente enfrenta un cáncer de próstata.

El exsenador y militante de Renovación Nacional (RN), durante el evento realizado en la Confitería Torres, destacó la importancia de dejar de lado las diferencias políticas para acompañar al dirigente socialista.

“En momentos como este, corresponde dejar por un instante las diferencias políticas a un lado y recordar algo mucho más importante: antes que adversarios, somos personas. Antes que representantes de partidos distintos, somos compatriotas. Por eso quise estar aquí. Para acompañar a Camilo, para expresarle mi cariño y mi respeto, y para desearle mucha fuerza en este momento”, señaló.

Según publicó La Tercera, García Ruminot también destacó la trayectoria política que ha compartido con Escalona, pese a sus diferencias ideológicas.

“Hemos recorrido caminos políticos distintos, pero durante muchos años esos caminos se cruzaron en la Cámara y en el Senado. Nos tocó discutir, acordar, ganar algunas veces y perder otras. Después de tantos años, lo que queda no son solamente esas diferencias. Queda el respeto construido en el tiempo, los recuerdos y también el afecto”, enfatizó.

En esa línea, entregó un mensaje a Escalona y destacó el cariño de quienes participaron de la actividad.

“Esta noche somos muchos los que queremos que sientas ese cariño. Que sepas que tienes amigos y antiguos colegas que te acompañan, que están pensando en ti”, expresó.

Asimismo, agradeció la trayectoria de Escalona y su trabajo en el servicio público.

Por su parte, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, valoró la participación del ministro y calificó el gesto como una muestra de amistad cívica.

“Es un bonito gesto de amistad cívica. Además, el ministro García contó que habían sido ambos diputados y senadores en la misma época; por lo tanto, tenía un conocimiento personal más allá de las diferencias políticas del compañero Escalona”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el reconocimiento transversal hacia el dirigente socialista.

“Dio unas palabras, testimonio de ese compromiso político que hace que Camilo Escalona sea un referente para nuestro partido, y también que sea muy respetado por los demás partidos políticos, incluida la derecha”, afirmó.

En el homenaje al militante socialista participaron cerca de 150 personas, entre ellas Álvaro Elizalde, Ana Lya Uriarte, Carlos Ominami y Ricardo Solari.