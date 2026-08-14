PDI realizará Summit Crimen Organizado “Una amenaza global”: Participarán expertos de Australia, EE.UU., Brasil y Colombia

Con el objetivo de abordar las problemáticas de seguridad actuales, la Policía de Investigaciones (PDI) realizará durante agosto el Summit Crimen Organizado: “Una amenaza global”.

La cumbre, que se realizará los días 17 y 18 de agosto en la Escuela de Investigaciones Policiales de la PDI, busca abordar los desafíos relacionados con el crimen organizado transnacional.

En la instancia se reunirán cuerpos policiales y organismos que concentran funciones en materia de seguridad. Además, participarán académicos y expertos en la materia.

La actividad tiene como objetivo intercambiar experiencias y aunar esfuerzos que permitan contrarrestar y minimizar la incidencia criminal que afecta la seguridad de los países y, particularmente, a los sectores más vulnerables de la población.

“La PDI, consciente de que la cooperación internacional y el trabajo coordinado entre los diferentes organismos de orden y seguridad ofrecen esta instancia de diálogo altamente especializado para dar a conocer sus procesos investigativos en las diversas disciplinas delictuales contra una nueva criminalidad, producto de sus más de 93 años de historia investigativa, y así flexibilizar sus procesos criminalísticos frente a un entorno dinámico y cambiante, como también retroalimentar y complementar con nuevas miradas los desafíos de un mundo globalizado y tecnificado”, destacó la institución.

La reunión abordará temáticas de alto nivel, entre ellas, el uso de tecnologías y activos digitales al servicio del crimen, además de técnicas y tácticas delictuales vinculadas al blanqueo de capitales, entre otras materias.

El Summit contará con expositores internacionales de organismos como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT); el proyecto AMERIPOL-VENTANA Colombia; EL PACCTO 2.0; la Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado de la Policía Federal de Brasil; la Estonian Financial Intelligence Unit; Interpol NCB Seoul, International Cooperation Bureau; la Policía Federal Australiana (AFP); y el FBI, a través de su Agregado Jurídico Adjunto en Lima, Perú, entre otros.