Tras salida de Natalia Duco, Libertarios propone eliminar el Ministerio del Deporte: “No lo necesitamos”

Tras la bullada salida de la ministra del Deporte, Natalia Duco, en medio de acusaciones por el presunto uso de un vehículo fiscal para actividades personales, el Partido Nacional Libertario (PNL) planteó la posibilidad de eliminar el Ministerio del Deporte.

Este jueves se dio a conocer la salida de Duco y del subsecretario de Deportes, Andrés Otero. Bajo este contexto, desde varios sectores políticos expresaron su opinión al respecto; entre ellos, el secretario general del Partido Nacional Libertario (PNL), Juan Antonio Urzúa, señaló que esta es la “oportunidad” de cerrar el Ministerio del Deporte tras su salida.

“Estimamos que esta es una excelente oportunidad, ya que renunció la señora Ministra del Deporte, para que cerremos el Ministerio del Deporte. No tiene ningún sentido que tengamos autos fiscales, choferes fiscales, que vayan a financiar un carrete ministerial. No necesitamos un Ministerio del Deporte“, expresó.

Asimismo, añadió que: “Necesitamos que los recursos sean redirigidos para enfrentar el flagelo del narcotráfico, de la delincuencia. Y los ciudadanos chilenos, si así lo estiman, hagan más deporte, hagan más poema, se dediquen a escribir. Pero no necesitamos un Ministerio del Deporte”.

Reacción ante la propuesta del oficialismo

Desde el Partido de la Gente (PDG), el diputado Patricio Briones acusa “ignorancia” y una “falta de respeto” a las y los atletas chilenos.

“Con respecto a las declaraciones de algunos personeros de partidos afines al gobierno y que aluden a eliminar el Ministerio del Deporte, esto solo habla de la ignorancia y de la poca pericia comunicacional al tratar de minimizar, menospreciar e incluso irrespetar a los miles de deportistas de élite y de alto rendimiento que representan y usan los colores de Chile ante el mundo. De verdad, y en lo personal, es una vergüenza”, enfatizó.