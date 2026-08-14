SpaceX adquiere la startup de programación con IA Cursor por US$ 60.000 millones

La startup de programación asistida por inteligencia artificial Cursor pasó a manos de SpaceX, en una operación valorada en US$ 60.000 millones que se transformó en una de las mayores adquisiciones tecnológicas de los últimos años.

El anuncio se conoció a través de un documento presentado ante las autoridades reguladoras el 14 de agosto, fecha en que la operación entró oficialmente en vigor, dos meses después de que ambas compañías confirmaran el acuerdo inicial, según consignó Bloomberg.

Cursor nació en 2023 como una herramienta orientada a que los programadores escribieran y depuraran código de forma más eficiente.

Desde entonces se posicionó como una de las startups de mayor crecimiento en la historia reciente del sector tecnológico, impulsada por la expansión del llamado vibe coding, tendencia en la que los desarrolladores generan software a partir de instrucciones dadas a un chatbot.

SpaceX busca competir con OpenAI y Anthropic en programación

Para SpaceX, la compra apunta directamente a competir con OpenAI y Anthropic PBC en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial orientadas a la programación, un segmento que la industria considera altamente rentable. La operación se enmarca en la estrategia más amplia de Elon Musk de expandir el peso de la inteligencia artificial dentro del negocio de SpaceX.

Antes de concretarse la compra, ambas empresas ya habían colaborado. En julio lanzaron de forma conjunta el modelo Grok 4.5, enfocado en tareas de programación, finanzas y asuntos legales, y que, según indicaron las compañías, resultaba más económico de operar que otras alternativas del mercado.

El acuerdo también tiene efectos directos para el equipo fundador de Cursor, que se convertirá en multimillonario tras la transacción. A cambio, la startup obtendrá acceso al arsenal de chips de inteligencia artificial que maneja SpaceX, un recurso clave para el entrenamiento de modelos a gran escala.

Desde Cursor destacaron que el respaldo de infraestructura de SpaceX les permitirá desarrollar tecnología con mayor capacidad de cómputo y menores costos operativos.

La operación se produce en un momento en que la iniciativa de inteligencia artificial de Musk, denominada SpaceXAI, buscaba ganar tracción luego de una etapa marcada por una adopción limitada entre las empresas y por recortes de personal y reestructuraciones internas.