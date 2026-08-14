¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Revisa el pronóstico para la capital

Tras el evento de precipitaciones y tormentas eléctricas registrado este jueves, las lluvias regresarán este fin de semana a Santiago, con hasta 20 milímetros de agua acumulada previstos para este sábado, según informó Meteored.

En la tarde de este viernes, un nuevo pulso podría dejar entre 1 y 5 mm en el centro de Santiago. En sectores precordilleranos y cordilleranos podrían acumularse montos mayores.

Este sábado 15, se esperan hasta 20 mm de lluvia en algunos sectores de la región. En las comunas periféricas, como Melipilla, estos acumulados podrían superarlos.

Las precipitaciones se concentrarán estos dos días, mientras que el domingo se mantendrá inestable y durante toda la jornada se esperarán chubascos aislados.

Incluso, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente un aviso por tormentas eléctricas en la región durante todo el fin de semana.

Se esperan jornadas más frías

A pesar de que el sol se dejó ver durante los últimos días, con una máxima de 23 °C registrada este jueves, el ingreso de una masa de aire frío provocará un descenso de las temperaturas durante este fin de semana.

En el centro de la capital, las máximas alcanzarán los 12 y 16 °C, durante el sábado y domingo, respectivamente.